https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732585231.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 напряжённая в городах с высокой плотностью населения, в целом по РФ ситуация... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:04

2021-05-17T10:04

2021-05-17T10:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 напряжённая в городах с высокой плотностью населения, в целом по РФ ситуация стабильна.Министр отметил, что вне зависимости от того, придет или нет третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции, поездку на санаторно-курортное лечением, стоит пройти вакцинацию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество