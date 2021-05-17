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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 напряжённая в городах с высокой плотностью населения, в целом по РФ ситуация... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:04
2021-05-17T10:04
2021-05-17T10:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 напряжённая в городах с высокой плотностью населения, в целом по РФ ситуация стабильна.Министр отметил, что вне зависимости от того, придет или нет третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции, поездку на санаторно-курортное лечением, стоит пройти вакцинацию.
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество