https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732575114.html

Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц

Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Индии в понедельник составил 281,3 тысячи человек, впервые почти за месяц опустившись ниже отметки в 300 тысяч,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:29

2021-05-17T08:29

2021-05-17T08:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

махараштра

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Индии в понедельник составил 281,3 тысячи человек, впервые почти за месяц опустившись ниже отметки в 300 тысяч, сообщил минздрав Индии.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 24,9 миллиона. При этом выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек, а число людей получающих лечение снизилось до 3,5 миллиона человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, с 21 апреля он ежедневно составлял более 300 тысяч человек в сутки и пять раз превысил отметку в 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 34,3 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 470 тысячи человек.При этом минздрав отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID получили более 182 миллионов человек, или почти 13% населения страны.

https://ria.ru/20210516/vaktsina-1732492265.html

махараштра

индия

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коронавирус covid-19, махараштра, индия, в мире