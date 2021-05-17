https://ria.ru/20210517/konkurs-1732652341.html

Более 400 многодетных семей Подмосковья примут участие в конкурсе пирогов

Более 400 многодетных семей Подмосковья примут участие в конкурсе пирогов

В рамках Международного дня семей в Московской области 19 мая состоится фестиваль-конкурс домашних пирогов, в нем примут участие более 400 многодетных семей... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:32

2021-05-17T15:32

2021-05-17T15:32

новости подмосковья

многодетные семьи

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584443125_0:250:3078:1981_1920x0_80_0_0_93ec4e73a867a6b0eb0be060782b1c01.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В рамках Международного дня семей в Московской области 19 мая состоится фестиваль-конкурс домашних пирогов, в нем примут участие более 400 многодетных семей региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.Отмечается, что гостей фестиваля ждет концертно-развлекательная и интерактивная программа, флешмобы, детские аттракциона, а также контактный зоопарк. Мероприятие состоится в национальном конном парке "Русь" с 11 утра."Проведение фестиваля домашних пирогов стало для нас доброй традицией, и 19 мая мы выберем лучший домашний пирог. Всего в Подмосковье проживают более 90 тысяч многодетных семей, которым предоставляется более 30 мер социальной поддержки" – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210517/blagoustroystvo-1732615142.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетные семьи, ирина фаевская, московская область (подмосковье), общество