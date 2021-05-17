Более 400 многодетных семей Подмосковья примут участие в конкурсе пирогов
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАкция "Испеки пироги и скажи: "Спасибо!" в рамках празднования Дня России в Сочи
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В рамках Международного дня семей в Московской области 19 мая состоится фестиваль-конкурс домашних пирогов, в нем примут участие более 400 многодетных семей региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.
"Девятнадцатого мая в рамках Международного дня семьи в Ленинском городском округе состоится седьмой фестиваль-конкурс пирогов, в котором примут участие более 400 многодетных семей региона, которые будут бороться за призовые места в десяти номинациях. Всего в мероприятии примут участие около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостей фестиваля ждет концертно-развлекательная и интерактивная программа, флешмобы, детские аттракциона, а также контактный зоопарк. Мероприятие состоится в национальном конном парке "Русь" с 11 утра.
"Проведение фестиваля домашних пирогов стало для нас доброй традицией, и 19 мая мы выберем лучший домашний пирог. Всего в Подмосковье проживают более 90 тысяч многодетных семей, которым предоставляется более 30 мер социальной поддержки" – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.