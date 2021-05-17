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В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта
В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, и сейчас... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:40
2021-05-17T12:53
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
дмитрий песков
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, и сейчас прилагаются энергичные усилия для прекращения сторонами нанесения ударов, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все-таки, ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте… Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе… В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности", - сказал он."Огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствует стабилизации региона. Но очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии квартета… с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами", - добавил Песков.Также пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва обеспокоена растущим количеством жертв и ударами ВВС Израиля по объектам в секторе Газа."Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду, ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии "квартета", самым активным образом работает министерство иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли у Путина контакты с какой-нибудь из сторон палестино-израильского конфликта и как в Кремле могут прокомментировать последние события в секторе Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, дмитрий песков, палестина, израиль, в мире

В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

12:40 17.05.2021 (обновлено: 12:53 17.05.2021)
 
© AFP 2021 / Mahmud HamsПротиворакетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа по Израилю
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, и сейчас прилагаются энергичные усилия для прекращения сторонами нанесения ударов, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все-таки, ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте… Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе… В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности", - сказал он.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
"Огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствует стабилизации региона. Но очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии квартета… с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами", - добавил Песков.
Также пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва обеспокоена растущим количеством жертв и ударами ВВС Израиля по объектам в секторе Газа.
"Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду, ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии "квартета", самым активным образом работает министерство иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли у Путина контакты с какой-нибудь из сторон палестино-израильского конфликта и как в Кремле могут прокомментировать последние события в секторе Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуДмитрий ПесковПалестинаИзраильВ мире
 
 
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