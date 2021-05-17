https://ria.ru/20210517/konflikt-1732613276.html

В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, и сейчас... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:40

2021-05-17T12:40

2021-05-17T12:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

дмитрий песков

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, и сейчас прилагаются энергичные усилия для прекращения сторонами нанесения ударов, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все-таки, ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте… Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе… В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности", - сказал он."Огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствует стабилизации региона. Но очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии квартета… с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами", - добавил Песков.Также пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва обеспокоена растущим количеством жертв и ударами ВВС Израиля по объектам в секторе Газа."Мы крайне обеспокоены в связи с тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв. Личных контактов Владимир Путин пока не имел, я имею в виду, ни в последние дни, ни с Палестиной. При необходимости они могут быть организованы, в процессе диалога, в том числе по линии "квартета", самым активным образом работает министерство иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли у Путина контакты с какой-нибудь из сторон палестино-израильского конфликта и как в Кремле могут прокомментировать последние события в секторе Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, дмитрий песков, палестина, израиль, в мире