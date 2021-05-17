https://ria.ru/20210517/kitaytsy-1732658826.html

Забывшие об успехах СССР американские СМИ разозлили китайцев

Забывшие об успехах СССР американские СМИ разозлили китайцев

Читатели китайской газеты "Гуаньча" негативно оценили публикации американских СМИ об успешной посадке марсохода с зондом "Тяньвэнь—1" на поверхность Марса... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:07

2021-05-17T16:07

2021-05-17T20:28

марс

китай

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" негативно оценили публикации американских СМИ об успешной посадке марсохода с зондом "Тяньвэнь—1" на поверхность Марса. Некоторые, в частности CNN, не упомянули, что на Красную планету также высаживался советский аппарат."Если США хотят называть Китай третьим, тогда им придется признать, что Советский Союз был первым, а они — вторыми. Если Китай просто повторяет то, что Соединенные Штаты сделали 30 лет назад, то США повторяют то, что Советский Союз делал за пять лет до этого", — согласился комментатор под ником Лия Поло."Похоже, вы раскрыли истинную причину, по которой американские СМИ назвали Китай вторым! Потому что, если Китай занимает третье место, Соединенные Штаты должны признать, что они на втором месте! Чтобы самими не быть вторыми, они подарили это звание Китаю!" — добавил Babel. Некоторых читателей "Гуаньча" также возмутило, что китайский портал цитирует западных журналистов. "Почему мы вообще должны обращать внимание на то, что пишут американские СМИ? Имеет ли вообще значение, как это событие оценивают СМИ в США? Почему мы должны полагаться на их мнение, чтобы подтвердить свои достижения?!" — отметил еще один пользователь сайта."Китай запустил искусственный спутник — это неважно, зато мы побывали на Луне. Китай начал программу исследования Луны — пустяки, мы зато отправляемся на Марс. Китай тоже приземлился на Марсе — зато всего один раз! Но куда же американцам отправиться теперь?" — заключил другой комментатор.На прошлой неделе китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" сел на поверхность Красной планеты. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил Пекин с успешной миссией. Он также напомнил, что в следующем году к Марсу отправят российско-европейскую миссию ExoMars.Советский аппарат АМС "Марс‑3" приземлился на поверхность четвертой от Солнца планеты 2 декабря 1971 года. После станцию привели в рабочее состояние, и она начала передавать на Землю видеосигнал. Через 20 секунд трансляция резко прекратилась.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210514/voyna-1732256212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/mask-1731502932.html

https://ria.ru/20210515/kitay-1732449658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, китай, ссср, сша