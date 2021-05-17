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Туризм
https://ria.ru/20210517/kipr-1732583340.html
Власти Кипра смягчили ограничения для туристов
Власти Кипра смягчили ограничения для туристов
Улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 позволило властям Кипра c 17 мая смягчить связанные с пандемией ограничения в стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:09
2021-05-17T11:09
куда можно лететь
куда поехать
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 позволило властям Кипра c 17 мая смягчить связанные с пандемией ограничения в стране, сообщает АТОР.Отменяемые правила действовали с 10 мая — момента выхода страны из карантина. Так, пропуск SafePass (или Coronapass), подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, не будет требоваться при посещении открытых зон отдыха в кафе и ресторанах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Находиться в этих заведениях на улице можно без всяких справок, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.Для посещения закрытых общественных мест — торговых центров, театров, кинотеатров, культовых сооружений, выставок — документ придется предъявлять всем жителям острова старше 12 лет.Комендантский час станет короче на 60 минут и будет начинаться в полночь.Также с 17 мая будут работать парки развлечений и игровые площадки. С 10 июня вновь откроются ночные клубы.Министр добавил, что число заразившихся и госпитализированных значительно снизились по сравнению с показателями апреля. Так, 20 апреля число случаев заболевания COVID-19 на Кипре достигло рекорда (941), в то время как сейчас фиксируют не более 200 новых случаев в день.Иностранным путешественникам для перемещения по острову нужно всегда иметь с собой в цифровом и бумажном виде CyprusFlightPass. Эту анкету необходимо заполнить перед вылетом на Кипр.Россияне, в том числе и туристы, могут въезжать в страну с 1 апреля, причем вакцинированные гости (в том числе и "Спутником V"), освобождены от сдачи ПЦР-текстов. Но регулярное авиасообщение между странами пока не возобновлено, лететь придется с пересадками.
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
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куда можно лететь, куда поехать, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр

Власти Кипра смягчили ограничения для туристов

11:09 17.05.2021
 
© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 позволило властям Кипра c 17 мая смягчить связанные с пандемией ограничения в стране, сообщает АТОР.
Отменяемые правила действовали с 10 мая — момента выхода страны из карантина. Так, пропуск SafePass (или Coronapass), подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, не будет требоваться при посещении открытых зон отдыха в кафе и ресторанах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Находиться в этих заведениях на улице можно без всяких справок, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.
Для посещения закрытых общественных мест — торговых центров, театров, кинотеатров, культовых сооружений, выставок — документ придется предъявлять всем жителям острова старше 12 лет.
Комендантский час станет короче на 60 минут и будет начинаться в полночь.
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Также с 17 мая будут работать парки развлечений и игровые площадки. С 10 июня вновь откроются ночные клубы.
Министр добавил, что число заразившихся и госпитализированных значительно снизились по сравнению с показателями апреля. Так, 20 апреля число случаев заболевания COVID-19 на Кипре достигло рекорда (941), в то время как сейчас фиксируют не более 200 новых случаев в день.
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Иностранным путешественникам для перемещения по острову нужно всегда иметь с собой в цифровом и бумажном виде CyprusFlightPass. Эту анкету необходимо заполнить перед вылетом на Кипр.
Россияне, в том числе и туристы, могут въезжать в страну с 1 апреля, причем вакцинированные гости (в том числе и "Спутником V"), освобождены от сдачи ПЦР-текстов. Но регулярное авиасообщение между странами пока не возобновлено, лететь придется с пересадками.
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