https://ria.ru/20210517/kipr-1732583340.html

Власти Кипра смягчили ограничения для туристов

Власти Кипра смягчили ограничения для туристов

Улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 позволило властям Кипра c 17 мая смягчить связанные с пандемией ограничения в стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:09

2021-05-17T11:09

2021-05-17T11:09

куда можно лететь

куда поехать

отдых

туризм

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туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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кипр

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 позволило властям Кипра c 17 мая смягчить связанные с пандемией ограничения в стране, сообщает АТОР.Отменяемые правила действовали с 10 мая — момента выхода страны из карантина. Так, пропуск SafePass (или Coronapass), подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, не будет требоваться при посещении открытых зон отдыха в кафе и ресторанах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Находиться в этих заведениях на улице можно без всяких справок, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.Для посещения закрытых общественных мест — торговых центров, театров, кинотеатров, культовых сооружений, выставок — документ придется предъявлять всем жителям острова старше 12 лет.Комендантский час станет короче на 60 минут и будет начинаться в полночь.Также с 17 мая будут работать парки развлечений и игровые площадки. С 10 июня вновь откроются ночные клубы.Министр добавил, что число заразившихся и госпитализированных значительно снизились по сравнению с показателями апреля. Так, 20 апреля число случаев заболевания COVID-19 на Кипре достигло рекорда (941), в то время как сейчас фиксируют не более 200 новых случаев в день.Иностранным путешественникам для перемещения по острову нужно всегда иметь с собой в цифровом и бумажном виде CyprusFlightPass. Эту анкету необходимо заполнить перед вылетом на Кипр.Россияне, в том числе и туристы, могут въезжать в страну с 1 апреля, причем вакцинированные гости (в том числе и "Спутником V"), освобождены от сдачи ПЦР-текстов. Но регулярное авиасообщение между странами пока не возобновлено, лететь придется с пересадками.

https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр