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Израиль нанес удары по пяти домам командиров ХАМАС
Израиль нанес удары по пяти домам командиров ХАМАС
Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:17
2021-05-17T20:17
2021-05-17T20:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
хамас
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии."За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, хамас, в мире