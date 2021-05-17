https://ria.ru/20210517/khakery-1732653235.html

Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерским атакам

Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерским атакам

Две хакерские атаки были зафиксированы на сайт предварительного голосования партии "Единая Россия", сообщил сенатор, председатель федерального оргкомитета... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:35

2021-05-17T15:35

2021-05-17T15:35

александр карелин

госдума рф

единая россия

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Две хакерские атаки были зафиксированы на сайт предварительного голосования партии "Единая Россия", сообщил сенатор, председатель федерального оргкомитета праймериз Александр Карелин."Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать, зарегистрировать левые инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам, мы смогли предотвратить посягательства", - сказал Карелин журналистам.По его словам, было зафиксировано две хакерские атаки, которые специалисты определили как "попытку подрыва целостности инфраструктуры предварительного голосования".Прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России", которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, проходил с 15 марта по 14 мая. Благодаря праймериз члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества на выборах перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

https://ria.ru/20210517/khakery-1732611040.html

https://ria.ru/20210514/donbass-1732296065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карелин, госдума рф, единая россия, происшествия