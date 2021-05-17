Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/kazan-1732576167.html
В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев
В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев
Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:34
2021-05-17T10:01
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732580982_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70189bd076bc86966afbe110f65f6a69.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них доставлен в больницу бригадой скорой помощи, троих медики осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.По информации ГИБДД города, подробности происшествия уточняются.Как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", столкновение трамваев произошло в 06.50 возле железнодорожной платформы "Компрессорный". В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора.Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев добавил, что прокуратура Казани организовала проверку по факту столкновения трамваев. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210517/gruzovik-1732581099.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732580982_101:0:1061:720_1920x0_80_0_0_332c63fddb8e23fe772abdade868dd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, происшествия

В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев

08:34 17.05.2021 (обновлено: 10:01 17.05.2021)
 
© Фото : @kazanskoeprostranstvo/ВКонтактеДТП с двумя трамваями в Казани
ДТП с двумя трамваями в Казани - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : @kazanskoeprostranstvo/ВКонтакте
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них доставлен в больницу бригадой скорой помощи, троих медики осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.
По информации ГИБДД города, подробности происшествия уточняются.
Как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", столкновение трамваев произошло в 06.50 возле железнодорожной платформы "Компрессорный". В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора.
ДТП на въезде в Сосновоборск под Красноярском - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
09:32
В Красноярском крае девять человек пострадали при ДТП с грузовиком
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев добавил, что прокуратура Казани организовала проверку по факту столкновения трамваев. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
 
КазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Израильская армия пресекла попытку наезда на военных
10:49Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
10:49В Пензенской области застрелили трех человек
10:45Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:43В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
10:39СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
10:38В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования
10:33Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
10:32Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала
10:32В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц
10:31Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
10:29Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве
10:27Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
10:25СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
10:22Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:18Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
10:18Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
10:12В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
10:10В Красноярском крае произошла утечка топлива
10:10ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе
Лента новостейМолния