https://ria.ru/20210517/kazan-1732576167.html

В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев

В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев

Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:34

2021-05-17T08:34

2021-05-17T10:01

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них доставлен в больницу бригадой скорой помощи, троих медики осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.По информации ГИБДД города, подробности происшествия уточняются.Как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", столкновение трамваев произошло в 06.50 возле железнодорожной платформы "Компрессорный". В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора.Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев добавил, что прокуратура Казани организовала проверку по факту столкновения трамваев. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210517/gruzovik-1732581099.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия