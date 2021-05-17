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В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев
В Казани четыре человека пострадали при столкновении трамваев
Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:34
2021-05-17T08:34
2021-05-17T10:01
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана."В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них доставлен в больницу бригадой скорой помощи, троих медики осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.По информации ГИБДД города, подробности происшествия уточняются.Как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", столкновение трамваев произошло в 06.50 возле железнодорожной платформы "Компрессорный". В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора.Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев добавил, что прокуратура Казани организовала проверку по факту столкновения трамваев. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
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РИА Новости
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казань, происшествия
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости.
Четыре человека пострадали утром в понедельник при столкновении двух трамваев в Казани
, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них доставлен в больницу бригадой скорой помощи, троих медики осматривают на месте", - сказал собеседник агентства.
По информации ГИБДД города, подробности происшествия уточняются.
Как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", столкновение трамваев произошло в 06.50 возле железнодорожной платформы "Компрессорный". В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора.
Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев добавил, что прокуратура Казани организовала проверку по факту столкновения трамваев. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.