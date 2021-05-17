https://ria.ru/20210517/kart-1732585989.html

Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:07

2021-05-17T10:07

2021-05-17T10:07

евгения лазарева

общероссийский народный фронт

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках пользования такой услугой, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание.Лазарева выразила уверенность, что такой инструмент будет очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определённого банка, или тем, кто больше доверяет наличным деньгам. "Мы приветствуем стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. Но считаем важным соблюдение принципа добровольности подключения к такой услуге и обязательное предупреждение о возможных её рисках", - заявила также она.По ее словам, нельзя говорить о том, что этим новым инструментом злоумышленники не попробуют воспользоваться. Мошенники уже сейчас с помощью методов социальной инженерии будут уговаривать держателей карт генерировать и передавать им QR-коды на снятие наличных, не исключает эксперт. А чтобы избежать ответственности, они будут активно использовать подставных третьих лиц – "дропов", указала Лазарева.Впрочем, имея не только реквизиты счетов, но и видео из банкомата, полиция гораздо быстрее и эффективнее сможет устанавливать личность всех участников мошеннической схемы и привлекать их к ответственности, считает она."Пожалуй, в нынешних реалиях можно сказать, что такой способ передачи денег более безопасен, чем перевод, поскольку все банкоматы оснащены камерами. При попытках мошеннических атак у правоохранителей будет больше шансов идентифицировать преступника и привлечь его к ответственности", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20210321/moshenniki-1602174143.html

https://ria.ru/20210301/karta-1599368119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения лазарева, общероссийский народный фронт, технологии