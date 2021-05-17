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Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт
Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт
Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:07
2021-05-17T10:07
евгения лазарева
общероссийский народный фронт
технологии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках пользования такой услугой, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание.Лазарева выразила уверенность, что такой инструмент будет очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определённого банка, или тем, кто больше доверяет наличным деньгам. "Мы приветствуем стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. Но считаем важным соблюдение принципа добровольности подключения к такой услуге и обязательное предупреждение о возможных её рисках", - заявила также она.По ее словам, нельзя говорить о том, что этим новым инструментом злоумышленники не попробуют воспользоваться. Мошенники уже сейчас с помощью методов социальной инженерии будут уговаривать держателей карт генерировать и передавать им QR-коды на снятие наличных, не исключает эксперт. А чтобы избежать ответственности, они будут активно использовать подставных третьих лиц – "дропов", указала Лазарева.Впрочем, имея не только реквизиты счетов, но и видео из банкомата, полиция гораздо быстрее и эффективнее сможет устанавливать личность всех участников мошеннической схемы и привлекать их к ответственности, считает она."Пожалуй, в нынешних реалиях можно сказать, что такой способ передачи денег более безопасен, чем перевод, поскольку все банкоматы оснащены камерами. При попытках мошеннических атак у правоохранителей будет больше шансов идентифицировать преступника и привлечь его к ответственности", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20210321/moshenniki-1602174143.html
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евгения лазарева, общероссийский народный фронт, технологии

Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

10:07 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках пользования такой услугой, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание.
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Лазарева выразила уверенность, что такой инструмент будет очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определённого банка, или тем, кто больше доверяет наличным деньгам. "Мы приветствуем стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. Но считаем важным соблюдение принципа добровольности подключения к такой услуге и обязательное предупреждение о возможных её рисках", - заявила также она.
По ее словам, нельзя говорить о том, что этим новым инструментом злоумышленники не попробуют воспользоваться. Мошенники уже сейчас с помощью методов социальной инженерии будут уговаривать держателей карт генерировать и передавать им QR-коды на снятие наличных, не исключает эксперт. А чтобы избежать ответственности, они будут активно использовать подставных третьих лиц – "дропов", указала Лазарева.
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Впрочем, имея не только реквизиты счетов, но и видео из банкомата, полиция гораздо быстрее и эффективнее сможет устанавливать личность всех участников мошеннической схемы и привлекать их к ответственности, считает она.
"Пожалуй, в нынешних реалиях можно сказать, что такой способ передачи денег более безопасен, чем перевод, поскольку все банкоматы оснащены камерами. При попытках мошеннических атак у правоохранителей будет больше шансов идентифицировать преступника и привлечь его к ответственности", - заключила эксперт.
 
Евгения ЛазареваОбщероссийский народный фронтТехнологии
 
 
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