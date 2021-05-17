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Кадыров назвал себя проектом Путина
Кадыров назвал себя проектом Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что считает себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина и его "проектом", а также "слугой народа". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:34
2021-05-17T21:49
россия
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что считает себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина и его "проектом", а также "слугой народа".Соответствующий вопрос ему задали в прямом эфире в Instagram."Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому", — сказал Кадыров.Он добавил, что президент доверяет ему, и его деятельность не противоречит исламу."Что я делаю из того, что запрещает религия? Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю - я пехотинец, Герой России, генерал", — добавил Кадыров.Он подчеркнул, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном являются заслугой президента России.
https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html
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60
Кадыров: я пехотинец Путина
Кадыров заявил, что считает себя проектом Путина, его пехотинцем и слугой народа. "Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому" - сказал Кадыров.
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика

Кадыров назвал себя проектом Путина

20:34 17.05.2021 (обновлено: 21:49 17.05.2021)
 
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ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что считает себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина и его "проектом", а также "слугой народа".
Соответствующий вопрос ему задали в прямом эфире в Instagram.
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"Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому", — сказал Кадыров.
Он добавил, что президент доверяет ему, и его деятельность не противоречит исламу.
"Что я делаю из того, что запрещает религия? Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю - я пехотинец, Герой России, генерал", — добавил Кадыров.
Он подчеркнул, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном являются заслугой президента России.
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