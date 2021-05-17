https://ria.ru/20210517/kadyrov-1732713870.html
Кадыров назвал себя проектом Путина
Кадыров назвал себя проектом Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что считает себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина и его "проектом", а также "слугой народа". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:34
2021-05-17T20:34
2021-05-17T21:49
россия
владимир путин
рамзан кадыров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732719125_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1cc6aca431b00340ccc412033735bc5a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что считает себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина и его "проектом", а также "слугой народа".Соответствующий вопрос ему задали в прямом эфире в Instagram."Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому", — сказал Кадыров.Он добавил, что президент доверяет ему, и его деятельность не противоречит исламу."Что я делаю из того, что запрещает религия? Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю - я пехотинец, Герой России, генерал", — добавил Кадыров.Он подчеркнул, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном являются заслугой президента России.
https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603747720.html
https://ria.ru/20210319/kadyrov-1602058977.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732719125_83:0:563:360_1920x0_80_0_0_db5143e5cc65e002a949cd2677805ca3.jpg
Кадыров: я пехотинец Путина
Кадыров заявил, что считает себя проектом Путина, его пехотинцем и слугой народа.
"Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому" - сказал Кадыров.
2021-05-17T20:34
true
PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика
ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
, заявил, что считает себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина
и его "проектом", а также "слугой народа".
Соответствующий вопрос ему задали в прямом эфире в Instagram.
"Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому", — сказал Кадыров.
Он добавил, что президент доверяет ему, и его деятельность не противоречит исламу.
"Что я делаю из того, что запрещает религия? Меня религия призывает служить такому президенту, и если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента, поэтому я не стесняясь говорю - я пехотинец, Герой России, генерал", — добавил Кадыров.
Он подчеркнул, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном являются заслугой президента России.