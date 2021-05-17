https://ria.ru/20210517/izrail-1732693025.html

Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС

Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС

Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС военным объектам, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:33

2021-05-17T18:33

2021-05-17T18:43

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС военным объектам, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.Отмечается также, что истребители и самолеты атаковали пять боевиков, которые готовились запускать ракеты по израильской территории.Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны оспаривают принадлежность территорий в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, хамас, израиль, в мире