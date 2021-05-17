Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС
18:33 17.05.2021 (обновлено: 18:43 17.05.2021)
© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС военным объектам, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Самолеты ВВС Израиля атаковали еще одну рабочую шахту боевого туннеля террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа и нанесли удар по шести подземным и 10 наземным пусковым ракетным установкам по всему сектору Газа", — говорится в сообщении военных.
Отмечается также, что истребители и самолеты атаковали пять боевиков, которые готовились запускать ракеты по израильской территории.
Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.
Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны оспаривают принадлежность территорий в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.