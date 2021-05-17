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Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС
Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС
Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС военным объектам, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:33
2021-05-17T18:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС военным объектам, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.Отмечается также, что истребители и самолеты атаковали пять боевиков, которые готовились запускать ракеты по израильской территории.Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны оспаривают принадлежность территорий в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, хамас, израиль, в мире

Израиль нанес удар по военным объектам ХАМАС

18:33 17.05.2021 (обновлено: 18:43 17.05.2021)
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС военным объектам, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали еще одну рабочую шахту боевого туннеля террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа и нанесли удар по шести подземным и 10 наземным пусковым ракетным установкам по всему сектору Газа", — говорится в сообщении военных.

Отмечается также, что истребители и самолеты атаковали пять боевиков, которые готовились запускать ракеты по израильской территории.
Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.
Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны оспаривают принадлежность территорий в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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"Грядет большая война": что началось в секторе Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВВС ИзраиляХамасИзраильВ мире
 
 
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