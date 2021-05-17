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https://ria.ru/20210517/izrail-1732632293.html
В Ашдоде ракета из сектора Газа попала в дом, есть пострадавшие
В Ашдоде ракета из сектора Газа попала в дом, есть пострадавшие
В Ашдоде несколько человек получили ранения при попадании в здание ракеты, запущенной из сектора Газа, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:01
2021-05-17T17:08
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ашдод
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. В Ашдоде несколько человек получили ранения при попадании в здание ракеты, запущенной из сектора Газа, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.Он уточнил, что снаряды были выпущены в направлении Ашдода и Беэр-Шевы.По данным фельдшера службы скорой помощи "Маген Давид Адом", три человека ранены осколками стекла, пятеро находятся в состоянии шока.Сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Беэр-Шеве вскоре после того, как ВВС Израиля ликвидировали командира Северного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад" Хасама Абу Харбида, который, по данным ЦАХАЛ, стоял за террористическими атаками против гражданского населения с использованием противотанковых ракет.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселили несколько арабских семей.К вечеру 10 мая развернулись боевые действия. С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве, около 1200, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732619902.html
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
ашдод
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, сектор газа, израиль, в мире

В Ашдоде ракета из сектора Газа попала в дом, есть пострадавшие

14:01 17.05.2021 (обновлено: 17:08 17.05.2021)
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. В Ашдоде несколько человек получили ранения при попадании в здание ракеты, запущенной из сектора Газа, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
Он уточнил, что снаряды были выпущены в направлении Ашдода и Беэр-Шевы.
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
13:11
Израиль заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада"
По данным фельдшера службы скорой помощи "Маген Давид Адом", три человека ранены осколками стекла, пятеро находятся в состоянии шока.
Сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Беэр-Шеве вскоре после того, как ВВС Израиля ликвидировали командира Северного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад" Хасама Абу Харбида, который, по данным ЦАХАЛ, стоял за террористическими атаками против гражданского населения с использованием противотанковых ракет.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселили несколько арабских семей.
К вечеру 10 мая развернулись боевые действия. С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве, около 1200, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.
Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
© REUTERS / Ronen Zvulun

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© REUTERS / Ronen Zvulun

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАшдодСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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