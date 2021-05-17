https://ria.ru/20210517/izrail-1732632293.html

В Ашдоде ракета из сектора Газа попала в дом, есть пострадавшие

В Ашдоде ракета из сектора Газа попала в дом, есть пострадавшие

В Ашдоде несколько человек получили ранения при попадании в здание ракеты, запущенной из сектора Газа, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:01

2021-05-17T14:01

2021-05-17T17:08

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашдод

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. В Ашдоде несколько человек получили ранения при попадании в здание ракеты, запущенной из сектора Газа, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.Он уточнил, что снаряды были выпущены в направлении Ашдода и Беэр-Шевы.По данным фельдшера службы скорой помощи "Маген Давид Адом", три человека ранены осколками стекла, пятеро находятся в состоянии шока.Сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Беэр-Шеве вскоре после того, как ВВС Израиля ликвидировали командира Северного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад" Хасама Абу Харбида, который, по данным ЦАХАЛ, стоял за террористическими атаками против гражданского населения с использованием противотанковых ракет.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселили несколько арабских семей.К вечеру 10 мая развернулись боевые действия. С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве, около 1200, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732619902.html

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

ашдод

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашдод, сектор газа, израиль, в мире