Израиль заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада"
13:11 17.05.2021 (обновлено: 14:05 17.05.2021)
© AP Photo / Adel HanaПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
© AP Photo / Adel Hana
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Пресс-служба армии Израиля сообщила о ликвидации командира одного из подразделений организации "Исламский джихад" Хасама Абу Харбида.
"Истребители ИСА и ЦАХАЛа нанесли удар по Хасаму Абу Харбиду, командиру Северного дивизиона "Исламского джихада". Абу Харбид был командиром организации более 15 лет и стоял за несколькими террористическими атаками с использованием противотанковых ракет против израильского гражданского населения", — говорится в сообщении военных.
Отмечается, что Абу Харбид руководил ракетными пусками и ударами по израильской территории, в том числе обстрелом приграничной полосы из противотанковых снарядов в первый день нынешнего обострения, в результате чего один мирный житель получил ранение.
Вскоре после сообщения о ликвидации Абу Харбида в секторе Газа, в израильском городе Беэр-Шева сработали сирены воздушной тревоги.
Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.
Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны оспаривают принадлежность территорий в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.