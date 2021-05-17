https://ria.ru/20210517/izrail-1732619902.html

Израиль заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада"

Израиль заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада"

Пресс-служба армии Израиля сообщила о ликвидации командира одного из подразделений организации "Исламский джихад" Хасама Абу Харбида. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:11

2021-05-17T13:11

2021-05-17T14:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

армия обороны израиля

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Пресс-служба армии Израиля сообщила о ликвидации командира одного из подразделений организации "Исламский джихад" Хасама Абу Харбида."Истребители ИСА и ЦАХАЛа нанесли удар по Хасаму Абу Харбиду, командиру Северного дивизиона "Исламского джихада". Абу Харбид был командиром организации более 15 лет и стоял за несколькими террористическими атаками с использованием противотанковых ракет против израильского гражданского населения", — говорится в сообщении военных.Отмечается, что Абу Харбид руководил ракетными пусками и ударами по израильской территории, в том числе обстрелом приграничной полосы из противотанковых снарядов в первый день нынешнего обострения, в результате чего один мирный житель получил ранение.Вскоре после сообщения о ликвидации Абу Харбида в секторе Газа, в израильском городе Беэр-Шева сработали сирены воздушной тревоги.Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны оспаривают принадлежность территорий в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, армия обороны израиля, сектор газа, израиль, в мире