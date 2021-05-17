Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило 200 человек
11:56 17.05.2021 (обновлено: 12:05 17.05.2021)
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкМолодые люди на улице в секторе Газа, пострадавшей в результате обстрела
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С начала обострения между Израилем и сектором Газа погибли 218 палестинцев, более 6,5 тысячиполучили ранения, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
Ранее сообщалось, что число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
"Самые последние данные, которые мы получили буквально час назад, говорят о том, что сейчас мы имеем 218 убитых палестинцев и 6504 раненых. Более 90% всех этих людей - это мирные жители. И более 30% всех убитых - это женщины и дети", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.