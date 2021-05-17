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Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило 200 человек
Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило 200 человек
С начала обострения между Израилем и сектором Газа погибли 218 палестинцев, более 6,5 тысячиполучили ранения, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:56
2021-05-17T12:05
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
абдель хафиз нофаль
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С начала обострения между Израилем и сектором Газа погибли 218 палестинцев, более 6,5 тысячиполучили ранения, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.Ранее сообщалось, что число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, абдель хафиз нофаль, палестина, израиль, в мире

Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило 200 человек

11:56 17.05.2021 (обновлено: 12:05 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкМолодые люди на улице в секторе Газа, пострадавшей в результате обстрела
Молодые люди на улице в секторе Газа, пострадавшей в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С начала обострения между Израилем и сектором Газа погибли 218 палестинцев, более 6,5 тысячиполучили ранения, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
Ранее сообщалось, что число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
"Самые последние данные, которые мы получили буквально час назад, говорят о том, что сейчас мы имеем 218 убитых палестинцев и 6504 раненых. Более 90% всех этих людей - это мирные жители. И более 30% всех убитых - это женщины и дети", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
Наблюдательная вышка движения ХАМАС в районе города Рафах, подвергшаяся обстрелу израильской артиллерией. 27 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
10:31Сказано в эфире
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАбдель Хафиз НофальПалестинаИзраильВ мире
 
 
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