https://ria.ru/20210517/izrail-1732604479.html

Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило 200 человек

Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило 200 человек

С начала обострения между Израилем и сектором Газа погибли 218 палестинцев, более 6,5 тысячиполучили ранения, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:56

2021-05-17T11:56

2021-05-17T12:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

абдель хафиз нофаль

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. С начала обострения между Израилем и сектором Газа погибли 218 палестинцев, более 6,5 тысячиполучили ранения, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.Ранее сообщалось, что число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/izrail-1732588734.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, абдель хафиз нофаль, палестина, израиль, в мире