Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкСпасатели разбирают обломки, разрушенного в результате бомбардировки здания, в секторе Газа
ООН, 16 мая – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сравнил Израиль с вооруженным вором, который ворвался в дом палестинцев.
"Мы не являемся двумя соседями, живущими бок о бок в мире. Израиль - вооруженный вор, который вошел в наш дом и терроризирует нашу семью. Он уничтожает наши дома, угнетает наш народ поколение за поколением, десятилетия за десятилетиями. А затем он заявляет о праве на безопасность, в котором он отказывает нам", - сказал аль-Малики на заседании СБ ООН в воскресенье.
"Почему вам не поставить себя на наше место? Что бы вы сделали, если бы ваше государство было оккупировано, ваших людей преследовали, хватали, вырезали. Что вы сделаете, чтобы достичь независимости и прекратить угнетение вашего народа?" - сказал он.
Аль-Малики задался вопросом о том, каковы инструменты, которые международное сообщество готово применить, "чтобы обеспечить исполнение Израилем своих обязательств и прекращение оккупации". "Инструменты, которое оно использует регулярно в других конфликтах. Военное вмешательство, санкции? Может быть. Приостановка двусторонних отношений? Может быть. Преследование по суду виновников преступлений? Возможно. Отправка сил для защиты (Палестины – ред,)? Возможно. Введение оружейного эмбарго? Может быть", - отметил министр.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.