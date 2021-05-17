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Армия Израиля сообщила об авиаударе по сектору Газа
Армия Израиля сообщила об авиаударе по сектору Газа
Израиль нанес авиаудары в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ в Twitter. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:19
2021-05-17T02:19
2021-05-17T06:49
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес авиаудары в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ в Twitter.Подробности не приводятся.Ситуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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сектор газа, хамас, израиль, в мире