https://ria.ru/20210517/istrebiteli-1732566221.html

Армия Израиля сообщила об авиаударе по сектору Газа

Армия Израиля сообщила об авиаударе по сектору Газа

Израиль нанес авиаудары в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ в Twitter. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T02:19

2021-05-17T02:19

2021-05-17T06:49

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес авиаудары в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ в Twitter.Подробности не приводятся.Ситуация в регионе резко обострилась вечером десятого мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

израиль

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2021

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сектор газа, хамас, израиль, в мире