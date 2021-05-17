https://ria.ru/20210517/isk-1732579450.html

Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей

Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей

Министерство обороны требует взыскать с научно-производственной корпорации "Иркут", производящей, в частности, истребители Су-30, более полумиллиарда рублей,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:19

2021-05-17T09:19

2021-05-17T10:44

россия

су-30

министерство обороны рф (минобороны рф)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

иркут (корпорация)

москва

технологии

безопасность

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство обороны требует взыскать с научно-производственной корпорации "Иркут", производящей, в частности, истребители Су-30, более полумиллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.Иск на 504 миллиона рублей поступил в Арбитражный суд Москвы 14 мая. Его зарегистрировали, но к производству еще не приняли. Основания исковых требований в карточке дела пока не указаны."Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Помимо истребителей типа Су-30, он производит учебно-тренировочные Як-130, гражданские МС-21. Филиал "Иркута" под названием "Региональные самолеты" (в прошлом — "Гражданские самолеты Сухого") выпускает лайнер Sukhoi Superjet 100.

https://ria.ru/20210212/sud-1597237912.html

россия

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россия, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), москва, технологии, безопасность