https://ria.ru/20210517/internet-1732570078.html
Россияне назвали главные недостатки интернета
Россияне назвали главные недостатки интернета
Главными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T06:13
2021-05-17T06:13
2021-05-17T06:14
россия
открытие (банк)
москва
интернет
технологии
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме того, 39% опрошенных убеждены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни.В то же время большинство россиян считает интернет полезным. Тремя самыми важными функциями интернета россияне назвали возможность поиска информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).Просмотр кино и видео занял в рейтинге четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210517/internet-1732566994.html
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россия, открытие (банк), москва, интернет, технологии, общество
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Главными недостатками интернета
россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, говорится в исследовании банка "Открытие
", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Главными недостатками "всемирной паутины" граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)", - выяснили аналитики.
Кроме того, 39% опрошенных убеждены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни.
В то же время большинство россиян считает интернет полезным. Тремя самыми важными функциями интернета россияне назвали возможность поиска информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).
Просмотр кино и видео занял в рейтинге четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).
Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.