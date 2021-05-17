https://ria.ru/20210517/internet-1732570078.html

Россияне назвали главные недостатки интернета

Россияне назвали главные недостатки интернета

Главными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T06:13

2021-05-17T06:13

2021-05-17T06:14

россия

открытие (банк)

москва

интернет

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727669437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17f5be49d32924048af3234018c79f62.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Главными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме того, 39% опрошенных убеждены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни.В то же время большинство россиян считает интернет полезным. Тремя самыми важными функциями интернета россияне назвали возможность поиска информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).Просмотр кино и видео занял в рейтинге четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210517/internet-1732566994.html

https://ria.ru/20210323/strakh-1602417396.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытие (банк), москва, интернет, технологии, общество