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Опрос показал, сколько россиян готовы к отключению интернета
Опрос показал, сколько россиян готовы к отключению интернета
Больше половины россиян считают интернет обязательной частью своей жизни, отказаться от него полностью готовы чуть более десяти процентов, говорится в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T03:09
2021-05-17T08:40
россия
открытие (банк)
москва
технологии
общество
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Стало известно, сколько россиян готовы к отключению интернета
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Больше половины россиян считают интернет обязательной частью своей жизни, отказаться от него полностью готовы чуть более десяти процентов, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом 58 процентов респондентов отказаться от сети не готовы. Наиболее высока их доля в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (по 61 проценту), меньше всего таких людей — в Южном федеральном округе (45 процентов).Для 62 процентов россиян реальная жизнь интереснее — виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. Но если Северном Кавказе так думают 70 процентов, а на Урале — 69, то на Дальнем Востоке меньше половины — 48 процентов. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34 процента россиян, и лишь четыре процента полагают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.Банк проводил исследование с 8 по 13 мая, в нем приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.
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россия, открытие (банк), москва, технологии, общество

Опрос показал, сколько россиян готовы к отключению интернета

03:09 17.05.2021 (обновлено: 08:40 17.05.2021)
 
© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Fotolia / Picture-Factory
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Больше половины россиян считают интернет обязательной частью своей жизни, отказаться от него полностью готовы чуть более десяти процентов, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Частично отказаться от интернета готовы 31 процент россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12 процентов опрошенных", — выяснили эксперты.

При этом 58 процентов респондентов отказаться от сети не готовы. Наиболее высока их доля в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (по 61 проценту), меньше всего таких людей — в Южном федеральном округе (45 процентов).
Для 62 процентов россиян реальная жизнь интереснее — виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. Но если Северном Кавказе так думают 70 процентов, а на Урале — 69, то на Дальнем Востоке меньше половины — 48 процентов. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34 процента россиян, и лишь четыре процента полагают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.
Банк проводил исследование с 8 по 13 мая, в нем приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Названы вещи, делающие россиян счастливее
 
РоссияОткрытие (банк)МоскваТехнологииОбщество
 
 
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