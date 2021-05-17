https://ria.ru/20210517/internet-1732566994.html

Опрос показал, сколько россиян готовы к отключению интернета

Опрос показал, сколько россиян готовы к отключению интернета

Больше половины россиян считают интернет обязательной частью своей жизни, отказаться от него полностью готовы чуть более десяти процентов, говорится в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:09

2021-05-17T03:09

2021-05-17T08:40

россия

открытие (банк)

москва

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Стало известно, сколько россиян готовы к отключению интернета

https://cdn21.img.ria.ru/images/92851/81/928518139_0:154:2001:1279_1920x0_80_0_0_34143d1f8581a161deb383c4b40c5457.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Больше половины россиян считают интернет обязательной частью своей жизни, отказаться от него полностью готовы чуть более десяти процентов, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом 58 процентов респондентов отказаться от сети не готовы. Наиболее высока их доля в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (по 61 проценту), меньше всего таких людей — в Южном федеральном округе (45 процентов).Для 62 процентов россиян реальная жизнь интереснее — виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. Но если Северном Кавказе так думают 70 процентов, а на Урале — 69, то на Дальнем Востоке меньше половины — 48 процентов. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34 процента россиян, и лишь четыре процента полагают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.Банк проводил исследование с 8 по 13 мая, в нем приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210320/schaste-1602103510.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытие (банк), москва, технологии, общество