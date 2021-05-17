https://ria.ru/20210517/integratsiya-1732637496.html
Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией
Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией
Украина вместе с Грузией и Молдавией в понедельник создали "Ассоциированное трио", в ходе которого страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:24
2021-05-17T14:24
2021-05-17T22:09
аурелий чокой
давид залкалиани
йоханнес хан
мид украины
верховная рада украины
евросоюз
молдавия
грузия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_0:1:4834:2720_1920x0_80_0_0_8cc345e8325d075b585f7d52daee26d4.jpg
КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украина вместе с Грузией и Молдавией в понедельник создали "Ассоциированное трио", в ходе которого страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать свои действия в рамках "Восточного партнерства".Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в понедельник в Киев."Сегодня (в понедельник. — Прим. ред.) мы подписали документ, который создает "Ассоциированное трио", и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран (Украины, Грузии и Молдавии. — Прим. ред.) в вопросах европейской интеграции", — сказал Кулеба после подписания меморандума. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.Кулеба отметил, что "Ассоциированное трио" включает в себя три основных элемента: структурирование и консультации относительно евроинтеграции между внешнеполитическими ведомствами Украины, Грузии и Молдавии, диалог с евроинститутами, а также координацию в рамках "Восточного партнерства".Глава украинского МИД сообщил, что страны в рамках меморандума также будут работать над постепенной интеграцией во внутренний рынок Евросоюза и развивать направление безопасности трех стран.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
https://ria.ru/20210506/krizis-1731330779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/poroshenko-1730215205.html
молдавия
грузия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_604:0:4231:2720_1920x0_80_0_0_a7f99d757b56a97128c7ef510d587502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аурелий чокой, давид залкалиани, йоханнес хан, мид украины, верховная рада украины, евросоюз, молдавия, грузия, киев, в мире