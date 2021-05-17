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Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией
Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией
Украина вместе с Грузией и Молдавией в понедельник создали "Ассоциированное трио", в ходе которого страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:24
2021-05-17T22:09
аурелий чокой
давид залкалиани
йоханнес хан
мид украины
верховная рада украины
евросоюз
молдавия
грузия
киев
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КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украина вместе с Грузией и Молдавией в понедельник создали "Ассоциированное трио", в ходе которого страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать свои действия в рамках "Восточного партнерства".Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в понедельник в Киев."Сегодня (в понедельник. — Прим. ред.) мы подписали документ, который создает "Ассоциированное трио", и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран (Украины, Грузии и Молдавии. — Прим. ред.) в вопросах европейской интеграции", — сказал Кулеба после подписания меморандума. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.Кулеба отметил, что "Ассоциированное трио" включает в себя три основных элемента: структурирование и консультации относительно евроинтеграции между внешнеполитическими ведомствами Украины, Грузии и Молдавии, диалог с евроинститутами, а также координацию в рамках "Восточного партнерства".Глава украинского МИД сообщил, что страны в рамках меморандума также будут работать над постепенной интеграцией во внутренний рынок Евросоюза и развивать направление безопасности трех стран.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
https://ria.ru/20210506/krizis-1731330779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/poroshenko-1730215205.html
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аурелий чокой, давид залкалиани, йоханнес хан, мид украины, верховная рада украины, евросоюз, молдавия, грузия, киев, в мире

Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией

14:24 17.05.2021 (обновлено: 22:09 17.05.2021)
 
CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
CC0 / Artem_Apukhtin /
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КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украина вместе с Грузией и Молдавией в понедельник создали "Ассоциированное трио", в ходе которого страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать свои действия в рамках "Восточного партнерства".
Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в понедельник в Киев.
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"Сегодня (в понедельник. — Прим. ред.) мы подписали документ, который создает "Ассоциированное трио", и это будет усиленное сотрудничество трех наших стран (Украины, Грузии и Молдавии. — Прим. ред.) в вопросах европейской интеграции", — сказал Кулеба после подписания меморандума. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
Кулеба отметил, что "Ассоциированное трио" включает в себя три основных элемента: структурирование и консультации относительно евроинтеграции между внешнеполитическими ведомствами Украины, Грузии и Молдавии, диалог с евроинститутами, а также координацию в рамках "Восточного партнерства".
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
 
Аурелий ЧокойДавид ЗалкалианиЙоханнес ХанМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюзМолдавияГрузияКиевВ мире
 
 
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