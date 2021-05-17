https://ria.ru/20210517/iezuit-1732646701.html

Папа Франциск направил в Гонконг китайского иезуита

Папа Франциск направил в Гонконг китайского иезуита

Папа Римский Франциск назначил епископом Гонконга 61-летнего иезуита Стивена Чоу Сау-ян, сообщила в понедельник служба печати Святого престола. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:04

2021-05-17T15:04

2021-05-17T15:07

религия и мировоззрение

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

гарвардский университет

ирландия

ватикан

сша

справки

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ВАТИКАН, 17 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил епископом Гонконга 61-летнего иезуита Стивена Чоу Сау-ян, сообщила в понедельник служба печати Святого престола.Чоу Сау-ян родился в Гонконге 7 августа 1959 года. Окончил факультет психологии университета Миннесоты (США), изучал философию в Ирландии и богословие в Гонконге. В 1984 году был принят в Общество Иисуса, а десять лет спустя на родине был рукоположен в священники. Продолжил образование в Чикагском и Гарвардском университетах. До настоящего времени возглавлял китайскую провинцию ордена иезуитов.Пост главы гонконгской епархии оставался вакантным с 3 января 2019 года, когда на 73-м году жизни скончался предыдущий епископ Михаил Ен Мин-чхен. По мнению ряда наблюдателей, эта должность является ключевой для развития непростых отношений между Святым престолом и КНР.Представителями Святого престола и Китая 22 сентября 2018 года подписали в Пекине так называемое "временное соглашение" о назначении епископов, которое было заключено ad experimentum (в порядке эксперимента). По версии Ватикана, цель этой договоренности заключается в том, чтобы у китайских католиков были епископы, которые находятся в полном общении с папой Римским и одновременно признаны властями КНР. 22 октября 2020 года срок действия этого соглашения был продлен еще на два года.В 1997 году КНР обрела суверенитет над территорией Гонконга, который стал специальным административным районом страны. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета.

https://ria.ru/20210514/sintszyan-1732359379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575821976.html

ирландия

ватикан

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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), гарвардский университет, ирландия, ватикан, сша, справки