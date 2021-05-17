Папа Франциск направил в Гонконг китайского иезуита
15:04 17.05.2021 (обновлено: 15:07 17.05.2021)
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ВАТИКАН, 17 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил епископом Гонконга 61-летнего иезуита Стивена Чоу Сау-ян, сообщила в понедельник служба печати Святого престола.
Чоу Сау-ян родился в Гонконге 7 августа 1959 года. Окончил факультет психологии университета Миннесоты (США), изучал философию в Ирландии и богословие в Гонконге. В 1984 году был принят в Общество Иисуса, а десять лет спустя на родине был рукоположен в священники. Продолжил образование в Чикагском и Гарвардском университетах. До настоящего времени возглавлял китайскую провинцию ордена иезуитов.
Пост главы гонконгской епархии оставался вакантным с 3 января 2019 года, когда на 73-м году жизни скончался предыдущий епископ Михаил Ен Мин-чхен. По мнению ряда наблюдателей, эта должность является ключевой для развития непростых отношений между Святым престолом и КНР.
Представителями Святого престола и Китая 22 сентября 2018 года подписали в Пекине так называемое "временное соглашение" о назначении епископов, которое было заключено ad experimentum (в порядке эксперимента). По версии Ватикана, цель этой договоренности заключается в том, чтобы у китайских католиков были епископы, которые находятся в полном общении с папой Римским и одновременно признаны властями КНР. 22 октября 2020 года срок действия этого соглашения был продлен еще на два года.
В 1997 году КНР обрела суверенитет над территорией Гонконга, который стал специальным административным районом страны. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета.
15 августа 2020, 11:04Спутник эрудитаПравда и мифы об иезуитах