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Туризм
https://ria.ru/20210517/gretsiya-1732631954.html
Эксперты рассказали, сколько стоит путешествие в Грецию
Эксперты рассказали, сколько стоит путешествие в Грецию
Квоты на въезд россиян в Грецию, как и карантин по прибытии, отменены, однако самолеты пока по-прежнему летают только в Афины. Эксперты выяснили во сколько... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:03
2021-05-17T14:03
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Квоты на въезд россиян в Грецию, как и карантин по прибытии, отменены, однако самолеты пока по-прежнему летают только в Афины. Эксперты выяснили во сколько обойдется в конце мая поездка на морской курорт неподалеку от столицы тем, кто не готов ждать решения об увеличении часты авиарейсов, сообщает TourDom.ru. В качестве примера рассматривалась недельная поездка на двоих, с вылетом из Москвы 29 мая и возвратом – 5 июня и размещением на морском курорте Эретрия, в 95 километрах от Афин. Стоимость перелета по тарифу "эконом лайт" (только с ручной кладью) в указанные даты обойдется в 85,8 тысячи рублей. За багаж весом до 23 килограмм придется доплатить еще 16,5 тысячи с человека. Итого на двоих – 171,6 тысячи рублей налегке или 204,6 тысячи – с чемоданами. Дороговизна, вероятно, объясняется тем, что на маршруте пока выполняется лишь четыре рейса в неделю, конкуренции авиаперевозчиков фактически нет.Наиболее доступный по цене вариант гостиниц на первой пляжной линии – отель категории "две звезды", стандартный двухместный номер с видом на сад обойдется в 23 тысячи рублей за неделю. За 28 тысяч можно разместиться в "трешке", 42 тысяч достаточно, чтобы поселиться в "четверке" с завтраками". А 78 тысяч – это уже бюджет для отдыха в номере deluxe пятизвездочного отеля, также с завтраками.Кроме того, придется заплатить за шенгенские визы, если их нет. Греческие визовые центры уже работают в Москве и некоторых региональных городах. Срок оформления документов – семь-десять дней. Также будут расходы на ПЦР-тесты перед отправлением за границу и по возвращении.
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туристы, новости - туризм, греция, афины, отдых, путешествия

Эксперты рассказали, сколько стоит путешествие в Грецию

14:03 17.05.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы в районе Плака в Афинах
Туристы в районе Плака в Афинах - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Квоты на въезд россиян в Грецию, как и карантин по прибытии, отменены, однако самолеты пока по-прежнему летают только в Афины. Эксперты выяснили во сколько обойдется в конце мая поездка на морской курорт неподалеку от столицы тем, кто не готов ждать решения об увеличении часты авиарейсов, сообщает TourDom.ru.
В качестве примера рассматривалась недельная поездка на двоих, с вылетом из Москвы 29 мая и возвратом – 5 июня и размещением на морском курорте Эретрия, в 95 километрах от Афин.
Стоимость перелета по тарифу "эконом лайт" (только с ручной кладью) в указанные даты обойдется в 85,8 тысячи рублей. За багаж весом до 23 килограмм придется доплатить еще 16,5 тысячи с человека. Итого на двоих – 171,6 тысячи рублей налегке или 204,6 тысячи – с чемоданами. Дороговизна, вероятно, объясняется тем, что на маршруте пока выполняется лишь четыре рейса в неделю, конкуренции авиаперевозчиков фактически нет.
Наиболее доступный по цене вариант гостиниц на первой пляжной линии – отель категории "две звезды", стандартный двухместный номер с видом на сад обойдется в 23 тысячи рублей за неделю. За 28 тысяч можно разместиться в "трешке", 42 тысяч достаточно, чтобы поселиться в "четверке" с завтраками". А 78 тысяч – это уже бюджет для отдыха в номере deluxe пятизвездочного отеля, также с завтраками.
Кроме того, придется заплатить за шенгенские визы, если их нет. Греческие визовые центры уже работают в Москве и некоторых региональных городах. Срок оформления документов – семь-десять дней. Также будут расходы на ПЦР-тесты перед отправлением за границу и по возвращении.
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