https://ria.ru/20210517/grad-1732574416.html

В Крыму выпал град диаметром четыре сантиметра

В Крыму выпал град диаметром четыре сантиметра

Град выпал в районе аэропорта "Симферополь" в результате грозы вечером в воскресенье, размер градин составлял 15 миллиметров, отдельные градины достигали в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:16

2021-05-17T08:16

2021-05-17T08:33

симферополь

общество

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Град выпал в районе аэропорта "Симферополь" в результате грозы вечером в воскресенье, размер градин составлял 15 миллиметров, отдельные градины достигали в диаметре 40 миллиметров.Ранее крымские синоптики объявили штормовое предупреждение на полуострове в связи с прохождением холодного фронтального раздела на 16 и 17 мая. В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17–22 метра в секунду."Град выпал вечером в воскресенье в районе аэропорта. Метеостанция зафиксировала град размером до 15 миллиметров", - сообщили в крымском гидрометцентре.В социальных сетях крымчане выкладывают фотографии града диаметром до 40 миллиметров с описанием того, что он выпал в селе Родниковое, которое расположено в районе симферопольского аэропорта.В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям.

https://ria.ru/20210411/pogoda-1727740623.html

симферополь

россия

республика крым

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симферополь, общество, россия, республика крым