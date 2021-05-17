https://ria.ru/20210517/grad-1732574416.html
В Крыму выпал град диаметром четыре сантиметра
В Крыму выпал град диаметром четыре сантиметра
Град выпал в районе аэропорта "Симферополь" в результате грозы вечером в воскресенье, размер градин составлял 15 миллиметров, отдельные градины достигали в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:16
2021-05-17T08:16
2021-05-17T08:33
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Град выпал в районе аэропорта "Симферополь" в результате грозы вечером в воскресенье, размер градин составлял 15 миллиметров, отдельные градины достигали в диаметре 40 миллиметров.Ранее крымские синоптики объявили штормовое предупреждение на полуострове в связи с прохождением холодного фронтального раздела на 16 и 17 мая. В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17–22 метра в секунду."Град выпал вечером в воскресенье в районе аэропорта. Метеостанция зафиксировала град размером до 15 миллиметров", - сообщили в крымском гидрометцентре.В социальных сетях крымчане выкладывают фотографии града диаметром до 40 миллиметров с описанием того, что он выпал в селе Родниковое, которое расположено в районе симферопольского аэропорта.В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям.
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симферополь, общество, россия, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Град выпал в районе аэропорта "Симферополь" в результате грозы вечером в воскресенье, размер градин составлял 15 миллиметров, отдельные градины достигали в диаметре 40 миллиметров.
Ранее крымские синоптики объявили штормовое предупреждение на полуострове в связи с прохождением холодного фронтального раздела на 16 и 17 мая. В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17–22 метра в секунду.
"Град выпал вечером в воскресенье в районе аэропорта. Метеостанция зафиксировала град размером до 15 миллиметров", - сообщили в крымском гидрометцентре.
В социальных сетях крымчане выкладывают фотографии града диаметром до 40 миллиметров с описанием того, что он выпал в селе Родниковое, которое расположено в районе симферопольского аэропорта.
В пресс-службе аэропорта Симферополя
сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям.