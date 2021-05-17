Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/gosduma-1732680305.html
Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России
Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России
Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:29
2021-05-17T17:29
россия
tiktok
telegram (приложение)
whatsapp inc.
instagram
госдума рф
вячеслав володин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:305:1518:1159_1920x0_80_0_0_21208d38105d1df8074ff889d4bc3899.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России, вместе с тем депутаты при подготовке проектов исходят из национальных интересов РФ, заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании создавать представительства в России и введет требования к их работе. Как пояснили в комитете, предполагается, что закон, обязывающий владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч россиян открывать официальные представительства в РФ, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры, поисковики и платформы, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp и Telegram.Он признал, что "мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование", и "даже когда закон принят, они пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль".Спикер Госдумы в связи с этим напомнил, в частности, слова английского публициста XIX века Tомаса Даннинга, которые приводил в своем труде "Капитал" Карл Маркс, о том, что капитал "при 100 % (прибыли - ред.) попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"."А дальше дело за законодателем. Мы будем разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны", - добавил Володин.
https://ria.ru/20210424/tsenzura-1729759085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:163:1518:1302_1920x0_80_0_0_4411983c233aacf016e179e9ab9d8146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, tiktok, telegram (приложение), whatsapp inc., instagram, госдума рф, вячеслав володин, технологии

Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России

17:29 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России, вместе с тем депутаты при подготовке проектов исходят из национальных интересов РФ, заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании создавать представительства в России и введет требования к их работе. Как пояснили в комитете, предполагается, что закон, обязывающий владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч россиян открывать официальные представительства в РФ, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры, поисковики и платформы, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp и Telegram.
"В любом случае будет правильно выслушать предложения IT-компаний. Всегда надо выслушивать мнение стороны, которая будет работать по этим законам. Мы будем их приглашать и обсуждать", - сказал Володин.
Он признал, что "мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование", и "даже когда закон принят, они пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль".
Спикер Госдумы в связи с этим напомнил, в частности, слова английского публициста XIX века Tомаса Даннинга, которые приводил в своем труде "Капитал" Карл Маркс, о том, что капитал "при 100 % (прибыли - ред.) попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы".
"А дальше дело за законодателем. Мы будем разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны", - добавил Володин.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 13:10
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ
 
РоссияTikTokTelegram (приложение)WhatsApp Inc.InstagramГосдума РФВячеслав ВолодинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния