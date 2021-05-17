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Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России
Госдума обсудит с IT-компаниями инициативу создания филиалов в России
Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:29
2021-05-17T17:29
2021-05-17T17:29
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России, вместе с тем депутаты при подготовке проектов исходят из национальных интересов РФ, заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании создавать представительства в России и введет требования к их работе. Как пояснили в комитете, предполагается, что закон, обязывающий владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч россиян открывать официальные представительства в РФ, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры, поисковики и платформы, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp и Telegram.Он признал, что "мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование", и "даже когда закон принят, они пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль".Спикер Госдумы в связи с этим напомнил, в частности, слова английского публициста XIX века Tомаса Даннинга, которые приводил в своем труде "Капитал" Карл Маркс, о том, что капитал "при 100 % (прибыли - ред.) попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"."А дальше дело за законодателем. Мы будем разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны", - добавил Володин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, tiktok, telegram (приложение), whatsapp inc., instagram, госдума рф, вячеслав володин, технологии
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Российские законодатели обязательно выслушают мнения и предложения иностранных IT-компаний в ходе работы над законопроектом о создании ими своих представительств и филиалов в России
, вместе с тем депутаты при подготовке проектов исходят из национальных интересов РФ, заявил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании создавать представительства в России и введет требования к их работе. Как пояснили в комитете, предполагается, что закон, обязывающий владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч россиян открывать официальные представительства в РФ, затронет крупнейшие соцсети, мессенджеры, поисковики и платформы, в том числе Facebook
, Instagram
, Twitter
, TikTok
, YouTube
, WhatsApp
и Telegram
.
"В любом случае будет правильно выслушать предложения IT-компаний. Всегда надо выслушивать мнение стороны, которая будет работать по этим законам. Мы будем их приглашать и обсуждать", - сказал Володин.
Он признал, что "мир так устроен, что те, кто получают баснословные доходы, не идут на саморегулирование", и "даже когда закон принят, они пытаются найти лазейки, чтобы продолжить получать свою прибыль".
Спикер Госдумы в связи с этим напомнил, в частности, слова английского публициста XIX века Tомаса Даннинга, которые приводил в своем труде "Капитал" Карл Маркс, о том, что капитал "при 100 % (прибыли - ред.) попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы".
"А дальше дело за законодателем. Мы будем разрабатывать законы, исходя из национальных интересов нашей страны", - добавил Володин.