https://ria.ru/20210517/gosduma-1732639471.html

В Госдуму внесли проект об отказе от КОИБов и голосования по почте

В Госдуму внесли проект об отказе от КОИБов и голосования по почте

Депутат Госдумы Андрей Барышев (ЕР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отказаться на выборах от комплексов обработки избирательных бюллетеней... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:36

2021-05-17T14:36

2021-05-17T14:36

андрей барышев

россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151667/97/1516679778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c89bcd2fcb6a43e3d17cdc6592d48edd.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Барышев (ЕР) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отказаться на выборах от комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) и голосования по почте, следует из базы данных нижней палаты парламента."Проект изменений предполагает исключить все факторы, которые могут повлиять на ход выборов и как следствие исказить выбор избирателей, устранить коллизию в законодательстве Российской Федерации о проведении выборов и позволит максимально открыто проводить процесс голосования. Экономия бюджетных средств при отказе от использования КОИБ во время голосования позволит увеличить финансирование социальной политики государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что практика применения КОИБ ставит под сомнение достоверность волеизлияния избирателей ввиду некорректной настройки программного обеспечения - обладая достаточно большой чувствительностью, электронный комплекс фиксирует с большой точностью любые, даже самые мелкие отметки, поэтому любая помарка, оказавшаяся в графе для голосования, расценивается устройством как знак того, что избиратель выразил свою волю.Также автор законопроекта уточняет, что не совсем раскрыт принцип, по которому Центризбирком РФ использует при голосовании на выборах, референдуме вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы для электронного голосования.Кроме этого, уточняется, что голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для его проведения противоречит требованиям законодательства России о проведении выборов в части их организации, нарушая единство подхода при проведении избирательного процесса и позволяя допускать значительные нарушения членами избиркомов.

https://ria.ru/20210512/vybory-1731927771.html

https://ria.ru/20210422/zakon-1729448431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей барышев, россия, госдума рф, политика