https://ria.ru/20210517/gimnazist-1732586553.html

В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке

В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке

В Петербурге полицейские возбудили против местного жителя уголовное дело о хулиганстве из-за того, что он избил гимназиста. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:12

2021-05-17T10:12

2021-05-17T10:51

россия

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Петербурге полицейские возбудили против местного жителя уголовное дело о хулиганстве из-за того, что он избил гимназиста.По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома 13 по улице Большая Зеленина. Подростка с травмой головы и переломом госпитализировали в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

россия

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия