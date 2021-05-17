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В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
В Петербурге полицейские возбудили против местного жителя уголовное дело о хулиганстве из-за того, что он избил гимназиста. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:12
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россия
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Петербурге полицейские возбудили против местного жителя уголовное дело о хулиганстве из-за того, что он избил гимназиста.По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома 13 по улице Большая Зеленина. Подростка с травмой головы и переломом госпитализировали в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке

10:12 17.05.2021 (обновлено: 10:51 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Петербурге полицейские возбудили против местного жителя уголовное дело о хулиганстве из-за того, что он избил гимназиста.

"Конфликт на детской площадке с избиением гимназиста обернулся для директора фирмы уголовным делом. Заступаясь за дочь, мужчина нанес травмы подростку-гимназисту, задевшему девочку качелями", — говорится в сообщении регионального главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома 13 по улице Большая Зеленина. Подростка с травмой головы и переломом госпитализировали в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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