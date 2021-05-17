Генконсул США в Екатеринбурге Сторроу покинула Урал
08:00 17.05.2021 (обновлено: 09:02 17.05.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула должность. Ее прощальное обращение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.
По словам Сторроу, генконсульство в Екатеринбурге 27 лет соединяло с США Урал и Западную Сибирь: предоставляло визовые услуги, помогало в изучении английского языка, проводило семинары для предпринимателей и обменные программы.
"Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", — говорится в обращении.
Дипломат добавила, что всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского общества и встречалась с жителями Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Верхней Салды и Нижнего Тагила, хотя из-за пандемии у нее было меньше возможностей знакомиться с людьми и посещать разные места "в этом красивом регионе".
Сторроу также заверила, что, вернувшись домой, расскажет американцам о духе Урала и о том, как много общего у людей из США и России. Кроме того, она пообещала угостить соотечественников пельменями, а также выразила надежду, что генконсульство в Екатеринбурге вскоре возобновит работу в полном объеме.
Американское генконсульство в Екатеринбурге с 1 апреля прекратило выдавать визы россиянам и обслуживать граждан США. Как объяснили РИА Новости в Госдепе, это решение стало частью усилий "по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России". Кроме того, Штаты закрыли генконсульство во Владивостоке — сообщалось, что это позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.