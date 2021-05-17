https://ria.ru/20210517/gaza-1732721257.html

В Газе два человека погибли при ударе по зданию Красного Полумесяца

В Газе два человека погибли при ударе по зданию Красного Полумесяца

Здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке, есть погибшие и раненые, сообщил МИД Катара в своем... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T22:04

2021-05-17T22:04

2021-05-17T23:05

красный полумесяц

мид катара

израиль

катар

в мире

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ДОХА, 17 мая - РИА Новости. Здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось израильской бомбардировке, есть погибшие и раненые, сообщил МИД Катара в своем микроблоге в социальной сети Twitter."Государство Катар выражает свое решительное осуждение бомбардировки израильскими оккупационными силами здания катарского Красного полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди", - говорится в сообщении МИД.Власти Катара назвали нападения на гуманитарные учреждения и офисы средств массовой информации в Газе "вопиющим нарушением международного права, человеческих норм и ценностей", потребовав от международного сообщества осудить это нападение и приложить больше усилий, чтобы положить конец серии израильских преступлений на оккупированных территориях, защитить гражданских лиц, журналистов и гуманитарных работников.При этом МИД Катара подтвердил, что "Катар, несмотря ни на что, не пожалеет усилий для поддержки справедливого дела палестинцев".Жертвами израильского удара по зданию Красного Полумесяца Катара в секторе Газа стали два палестинца, 10 человек получили ранения, говорится в сообщении организации в социальной сети Twitter."В результате нанесения удара по офису Красного Полумесяца в Катаре в секторе Газа погибли два палестинца, еще 10 человек получили ранения", - отмечается в сообщении.Организация назвала бомбежку их офиса в Газе "откровенным нарушением международного права", потребовав от Израиля прекратить нападения на работников гуманитарных организаций.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

израиль

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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красный полумесяц, мид катара, израиль, катар, в мире