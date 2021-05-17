В Газе два человека погибли при ударе по зданию Красного Полумесяца
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.