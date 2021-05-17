https://ria.ru/20210517/gates-1732567749.html

WSJ: в Microsoft хотели ухода Гейтса из-за отношений с подчиненной

WSJ: в Microsoft хотели ухода Гейтса из-за отношений с подчиненной

Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть правление из-за отношений с сотрудницей корпорации, которые посчитал неподобающими, РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T03:37

2021-05-17T03:37

2021-05-17T03:37

мелинда гейтс

microsoft corporation

билл гейтс

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть правление из-за отношений с сотрудницей корпорации, которые посчитал неподобающими, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Гейтс покинул правление Microsoft в марте 2020 года, спустя три месяца после того, как был переизбран на пост главы компании.По словам источников, в 2019 году корпорация обратилась к юридической фирме для расследования отношений Гейтса после того, как получила письмо от сотрудницы, в котором та утверждала, что на протяжении нескольких лет у нее с Гейтсом были сексуальные отношения.В ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что Гейтсу больше не следует занимать должность главы компании, которую он основал. Члены правления были обеспокоены тем, что отношения Гейтса с женщиной были неуместными, и они не хотели, чтобы директором был человек, замешанный в подобной ситуации, на фоне громкого движения "MeToo", сообщает издание.Гейтс подал в отставку до того, как совет директоров завершил расследование, сообщает источник.В свою очередь, представитель Гейтса сообщила, что его решение покинуть правление никак не было связано с этими событиями, так как он еще несколькими годами ранее заявлял, что хотел бы больше заниматься своими благотворительными проектами. Однако она подтвердила, что у Гейтса действительно были отношения "почти 20 лет назад", которые закончились "мирно".Отмечается, что в ходе переговоров с Microsoft сотрудница попросила, чтобы жена Гейтса прочитала ее письмо. Ознакомилась ли Мелинда Гейтс с письмом неизвестно, пишет издание.Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Гейтс, пока состоял в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде.Ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о решении расторгнуть брак. Они заявили, что за 27 лет вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210517/gates-1732565912.html

https://ria.ru/20210505/razvod-1731134943.html

https://ria.ru/20210505/geyts-1731204180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире