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NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
Миллиардер Билл Гейтс, пока состоял в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T02:07
2021-05-17T02:14
мелинда гейтс
microsoft corporation
билл гейтс
нью-йорк (город)
сша
в мире
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Билл Гейтс пытался крутить романы с подчиненными за спиной у жены
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Миллиардер Билл Гейтс, пока состоял в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, в 2006 году Гейтс посетил презентацию сотрудницы Microsoft, после которой отправил женщине электронное письмо с приглашением на ужин. "Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было", - написал Гейтс в электронном письме, отмечает источник. По его словам, женщина последовала этому совету.Издание описывает случай, якобы произошедший с еще одной женщиной - сотрудницей благотворительного фонда, к которой Гейтс проявлял интерес во время поездки в Нью-Йорк. По словам самой женщины, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос, сказал ей: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?" Утверждается, что женщина, чье имя не разглашается, рассмеялась, чтобы уйти от ответа.Шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие более недавние инциденты создавали некомфортную рабочую среду.Издание утверждает, что Гейтс был известен "неуклюжими" попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. По словам некоторых сотрудников, поведение Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что жена Билла Мелинда, помимо прочего, была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Она неоднократно созванивалась с консультантами в октябре 2019 года после того, как в СМИ появились сообщения о встречах Гейтса с Эпстином, написала газета. По ее данным, представитель Гейтса еще в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.Ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о решении расторгнуть брак. Они заявили, что за 27 лет вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210505/razvod-1731134943.html
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мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, нью-йорк (город), сша, в мире

NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены

02:07 17.05.2021 (обновлено: 02:14 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМиллиардер, бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Миллиардер, бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Миллиардер Билл Гейтс, пока состоял в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в Microsoft и благотворительном фонде, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, в 2006 году Гейтс посетил презентацию сотрудницы Microsoft, после которой отправил женщине электронное письмо с приглашением на ужин. "Если вам некомфортно, притворитесь, что этого никогда не было", - написал Гейтс в электронном письме, отмечает источник. По его словам, женщина последовала этому совету.
Издание описывает случай, якобы произошедший с еще одной женщиной - сотрудницей благотворительного фонда, к которой Гейтс проявлял интерес во время поездки в Нью-Йорк. По словам самой женщины, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос, сказал ей: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?" Утверждается, что женщина, чье имя не разглашается, рассмеялась, чтобы уйти от ответа.
Шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие более недавние инциденты создавали некомфортную рабочую среду.
Издание утверждает, что Гейтс был известен "неуклюжими" попытками проявить интерес к женщинам как на работе, так и за ее пределами. По словам некоторых сотрудников, поведение Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов.
Билл Гейтс с супругой Мелиндой - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 08:00
Развод на бабки: чета Гейтс расстается
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что жена Билла Мелинда, помимо прочего, была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпстином, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Она неоднократно созванивалась с консультантами в октябре 2019 года после того, как в СМИ появились сообщения о встречах Гейтса с Эпстином, написала газета. По ее данным, представитель Гейтса еще в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.
Ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о решении расторгнуть брак. Они заявили, что за 27 лет вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
Билл Гейтс с супругой Мелиндой - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 15:24
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Мелинда ГейтсMicrosoft CorporationБилл ГейтсНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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