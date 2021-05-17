https://ria.ru/20210517/forum-1732675696.html

В Сингапуре отменили проведение Всемирного экономического форума

В Сингапуре отменили проведение Всемирного экономического форума

Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:14

2021-05-17T17:14

2021-05-17T17:27

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

люцерн (кантон)

давос

в мире

сингапур (страна)

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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ВЭФ в понедельник."К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов (COVID – ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", - говорится в сообщении.Как отмечается, следующее ежегодное собрание ВЭФ состоится в первой половине 2022 года. Его дата и место будут определены этим летом, говорится в сообщении.В прошлом году планировалось, что ежегодное заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии COVID-19, пройдет не как обычно в швейцарском Давосе, а в Люцерне на курорте Бюргеншток. Однако позднее было принято решение перенести ВЭФ из Люцерна в Сингапур.

https://ria.ru/20210507/yalta-1731420258.html

люцерн (кантон)

давос

сингапур (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, люцерн (кантон), давос, в мире, сингапур (страна)