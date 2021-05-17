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В Сингапуре отменили проведение Всемирного экономического форума
В Сингапуре отменили проведение Всемирного экономического форума
Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:14
2021-05-17T17:27
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
люцерн (кантон)
давос
в мире
сингапур (страна)
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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ВЭФ в понедельник."К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов (COVID – ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", - говорится в сообщении.Как отмечается, следующее ежегодное собрание ВЭФ состоится в первой половине 2022 года. Его дата и место будут определены этим летом, говорится в сообщении.В прошлом году планировалось, что ежегодное заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии COVID-19, пройдет не как обычно в швейцарском Давосе, а в Люцерне на курорте Бюргеншток. Однако позднее было принято решение перенести ВЭФ из Люцерна в Сингапур.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, люцерн (кантон), давос, в мире, сингапур (страна)

В Сингапуре отменили проведение Всемирного экономического форума

17:14 17.05.2021 (обновлено: 17:27 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЛоготип Всемирного экономического форума на экране в Ситуационном центре Кремля
Логотип Всемирного экономического форума на экране в Ситуационном центре Кремля - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ВЭФ в понедельник.
"К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов (COVID – ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован", - говорится в сообщении.
Девушка сидит за столиком у входа в зал Россия в отеле Мрия Резорт&СПА, где проходит Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 17:19
Названы даты проведения Ялтинского экономического форума
Как отмечается, следующее ежегодное собрание ВЭФ состоится в первой половине 2022 года. Его дата и место будут определены этим летом, говорится в сообщении.
В прошлом году планировалось, что ежегодное заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии COVID-19, пройдет не как обычно в швейцарском Давосе, а в Люцерне на курорте Бюргеншток. Однако позднее было принято решение перенести ВЭФ из Люцерна в Сингапур.
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуЛюцерн (кантон)ДавосВ миреСингапур (страна)
 
 
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