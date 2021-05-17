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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/fond-1732669179.html
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:50
2021-05-17T17:21
культура
новости культуры
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.
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новости культуры, владимир путин, общество

Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив

16:50 17.05.2021 (обновлено: 17:21 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.
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