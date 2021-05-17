https://ria.ru/20210517/fond-1732669179.html

Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив

Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:50

2021-05-17T16:50

2021-05-17T17:21

культура

новости культуры

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, владимир путин, общество