https://ria.ru/20210517/fond-1732669179.html
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:50
2021-05-17T16:50
2021-05-17T17:21
культура
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общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.
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