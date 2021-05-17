В Минздраве рассказали о сроках создания фонда "Круг добра"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Создание фонда "Круг добра" по обеспечению детей лекарственными препаратами почти завершилось, в настоящий момент готовится последнее постановление правительства о работе фонда, рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
"Фонд "Круг добра" сейчас практически создан. Есть его устав зарегистрированный. Принято большинство постановлений правительства, сейчас на последней стадии последнее постановление правительства, которое объясняет, как этот фонд должен работать. Фонд, еще не имея сотрудников, пока еще идет формирование его бюджета, начал работать на энтузиазме, и уже провел большую работу", - сказала Байбарина в ходе совещания по вопросам организации медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями в Северо-Кавказском федеральном округе.
Отдельно директор департамента подчеркнула необходимость повысить эффективность работы органов управления здравоохранения с фондом, потому что, по ее словам, существуют проблемы с организацией оформления и сбора документов, которые требуются для включения детей в список фонда, чтобы обеспечить их необходимыми лекарствами. По ее словам, на сегодняшний день все субъекты СКФО уже предоставили перечни детей и необходимые препараты на оставшуюся часть 2021 года.
"Сейчас уже все субъекты, мы сейчас говорим о СКФО, имеющие детей, допустим, со СМА, это у всех на слуху заболевание, направили нам перечни своих детей, сколько им нужно на оставшуюся часть 2021 года препаратов, медицинские документы детей. И закупки уже состоялись, и эти препараты доставлены в субъекты РФ по тем адресам, которые указали. Дети уже начали получать терапию", - заключила Байбарина.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.