https://ria.ru/20210517/fond-1732630752.html

В Минздраве рассказали о сроках создания фонда "Круг добра"

В Минздраве рассказали о сроках создания фонда "Круг добра"

Создание фонда "Круг добра" по обеспечению детей лекарственными препаратами почти завершилось, в настоящий момент готовится последнее постановление... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:56

2021-05-17T13:56

2021-05-17T13:56

фонд "круг добра"

россия

елена байбарина

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Создание фонда "Круг добра" по обеспечению детей лекарственными препаратами почти завершилось, в настоящий момент готовится последнее постановление правительства о работе фонда, рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.Отдельно директор департамента подчеркнула необходимость повысить эффективность работы органов управления здравоохранения с фондом, потому что, по ее словам, существуют проблемы с организацией оформления и сбора документов, которые требуются для включения детей в список фонда, чтобы обеспечить их необходимыми лекарствами. По ее словам, на сегодняшний день все субъекты СКФО уже предоставили перечни детей и необходимые препараты на оставшуюся часть 2021 года."Сейчас уже все субъекты, мы сейчас говорим о СКФО, имеющие детей, допустим, со СМА, это у всех на слуху заболевание, направили нам перечни своих детей, сколько им нужно на оставшуюся часть 2021 года препаратов, медицинские документы детей. И закупки уже состоялись, и эти препараты доставлены в субъекты РФ по тем адресам, которые указали. Дети уже начали получать терапию", - заключила Байбарина.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210414/sma-1728256638.html

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фонд "круг добра", россия, елена байбарина, здоровье - общество, владимир путин, общество