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В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
Вдова легендарного советского разведчика, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби Руфина Пухова-Филби скончалась в Москве на 89-м году жизни, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T23:46
2021-05-17T23:46
2021-05-17T23:46
кембриджская пятерка
ким филби
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вдова легендарного советского разведчика, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби Руфина Пухова-Филби скончалась в Москве на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости историограф Филби, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов."Руфины Ивановны не стало. Это несчастье случилось сегодня", - сказал Долгополов.Руфина Пухова-Филби скончалась из-за продолжительной болезни, сообщила агентству член Совета по правам человека Ева Меркачева. "Своего супруга она пережила на 33 года, каждый день тоскуя по нему", - добавила Меркачева."Кембриджская пятерка" - группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы, помимо Филби, входили Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
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кембриджская пятерка, ким филби, великобритания, москва, общество