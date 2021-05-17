https://ria.ru/20210517/filbi-1732726115.html

В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби

В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби

Вдова легендарного советского разведчика, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби Руфина Пухова-Филби скончалась в Москве на 89-м году жизни, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T23:46

2021-05-17T23:46

2021-05-17T23:46

кембриджская пятерка

ким филби

великобритания

москва

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вдова легендарного советского разведчика, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби Руфина Пухова-Филби скончалась в Москве на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости историограф Филби, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов."Руфины Ивановны не стало. Это несчастье случилось сегодня", - сказал Долгополов.Руфина Пухова-Филби скончалась из-за продолжительной болезни, сообщила агентству член Совета по правам человека Ева Меркачева. "Своего супруга она пережила на 33 года, каждый день тоскуя по нему", - добавила Меркачева."Кембриджская пятерка" - группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы, помимо Филби, входили Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании. От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кембриджская пятерка, ким филби, великобритания, москва, общество