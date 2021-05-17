https://ria.ru/20210517/festival-1732670223.html

Фестиваль ГТО среди пенсионеров впервые пройдет в Липецкой области

Фестиваль ГТО среди пенсионеров впервые пройдет в Липецкой области

Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди пенсионеров впервые состоится 21 мая в Липецке в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:56

2021-05-17T16:56

2021-05-17T16:56

липецкая область

гто

игорь артамонов

липецк

общество

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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди пенсионеров впервые состоится 21 мая в Липецке в физкультурно-оздоровительном комплексе "Пламя", он будет приурочен к 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в фестивале примут участие мужчины в возрасте от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше.Артамонов отметил, что в программу войдут такие испытания, отжимание, наклоны вперед, бег на 2 тысячи метров, стрельба из "электронного оружия". На фестивале будет действовать масочный режим, а снять средства защиты можно будет непосредственно перед выполнением испытаний.

https://ria.ru/20210513/konkurs-1732149845.html

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гто, игорь артамонов, липецк, общество