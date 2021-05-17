https://ria.ru/20210517/festival-1732670223.html
Фестиваль ГТО среди пенсионеров впервые пройдет в Липецкой области
Фестиваль ГТО среди пенсионеров впервые пройдет в Липецкой области
Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди пенсионеров впервые состоится 21 мая в Липецке в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:56
2021-05-17T16:56
2021-05-17T16:56
липецкая область
гто
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди пенсионеров впервые состоится 21 мая в Липецке в физкультурно-оздоровительном комплексе "Пламя", он будет приурочен к 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в фестивале примут участие мужчины в возрасте от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше.Артамонов отметил, что в программу войдут такие испытания, отжимание, наклоны вперед, бег на 2 тысячи метров, стрельба из "электронного оружия". На фестивале будет действовать масочный режим, а снять средства защиты можно будет непосредственно перед выполнением испытаний.
https://ria.ru/20210513/konkurs-1732149845.html
липецк
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гто, игорь артамонов, липецк, общество