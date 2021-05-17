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Суд предупредил Facebook о новых многомиллионных штрафах
Суд предупредил Facebook о новых многомиллионных штрафах
Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:07
2021-05-17T12:07
2021-05-17T15:34
россия
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора.Как уточнили в суде, сегодня зарегистрировали четыре протокола по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации. Дату рассмотрения пока не назначили.Максимальный штраф по каждому эпизоду может составить четыре миллиона рублей. Ранее Роскомнадзор заявлял, что намерен подать в суд на TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube за неудаление призывов выходить на несогласованные акции. Некоторые соцсети уже понесли наказание: Twitter обязали выплатить 8,9 миллиона рублей, а Telegram — пять миллионов. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще несколько десятков протоколов.Как напомнили в Роскомнадзоре, если после получения уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой годовой выручки компании. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора
.
Как уточнили в суде, сегодня зарегистрировали четыре протокола по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации. Дату рассмотрения пока не назначили.
Максимальный штраф по каждому эпизоду может составить четыре миллиона рублей.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что намерен подать в суд на TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube за неудаление призывов выходить на несогласованные акции. Некоторые соцсети уже понесли наказание: Twitter обязали выплатить 8,9 миллиона рублей, а Telegram — пять миллионов. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще несколько десятков протоколов.
Как напомнили в Роскомнадзоре, если после получения уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой годовой выручки компании. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.