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Суд предупредил Facebook о новых многомиллионных штрафах
Суд предупредил Facebook о новых многомиллионных штрафах
Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:07
2021-05-17T15:34
россия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора.Как уточнили в суде, сегодня зарегистрировали четыре протокола по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации. Дату рассмотрения пока не назначили.Максимальный штраф по каждому эпизоду может составить четыре миллиона рублей. Ранее Роскомнадзор заявлял, что намерен подать в суд на TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube за неудаление призывов выходить на несогласованные акции. Некоторые соцсети уже понесли наказание: Twitter обязали выплатить 8,9 миллиона рублей, а Telegram — пять миллионов. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще несколько десятков протоколов.Как напомнили в Роскомнадзоре, если после получения уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой годовой выручки компании. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.
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россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

Суд предупредил Facebook о новых многомиллионных штрафах

12:07 17.05.2021 (обновлено: 15:34 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мировой суд Таганского района рассмотрит очередные дела, связанные с отказом Facebook удалить контент по требованию Роскомнадзора.
Как уточнили в суде, сегодня зарегистрировали четыре протокола по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации. Дату рассмотрения пока не назначили.
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Эксперт: WhatsApp давно передает в Facebook переписки пользователей
Максимальный штраф по каждому эпизоду может составить четыре миллиона рублей.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что намерен подать в суд на TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube за неудаление призывов выходить на несогласованные акции. Некоторые соцсети уже понесли наказание: Twitter обязали выплатить 8,9 миллиона рублей, а Telegram — пять миллионов. В конце мая и начале июня суд рассмотрит еще несколько десятков протоколов.
Как напомнили в Роскомнадзоре, если после получения уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой годовой выручки компании. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.
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РоссияFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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