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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/evrovidenie-1732605519.html
Манижа сравнила Евровидение с санаторием
Манижа сравнила Евровидение с санаторием
Участники Евровидения в этом году не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией коронавируса, сообщила в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:01
2021-05-17T12:07
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
евровидение
культура
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РОТТЕРДАМ, 17 мая – РИА Новости. Участники Евровидения в этом году не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости представительница России певица Манижа."Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днем – санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. … Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием", - рассказала Манижа.Кроме того, по словам певицы, участникам и делегациям из разных стран запрещено контактировать друг с другом."Но на расстоянии мы успели обмолвиться приветствиями со шведом, Tusse, они даже пели нашу песню "Русская женщина". Мы пересеклись на выходе с пресс-конференции, они как раз заходили в зал. И в этот момент вся его команда начала петь на русском языке!" - вспомнила Манижа.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.Читайте полный текст интервью Манижи &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210517/manizha-1732602186.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, евровидение, россия, роттердам

Манижа сравнила Евровидение с санаторием

12:01 17.05.2021 (обновлено: 12:07 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе песни "Евровидение-2021" с песней "Russian Woman", дает интервью специальному корреспонденту МИА "Россия Сегодня"
Певица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе песни Евровидение-2021 с песней Russian Woman, дает интервью специальному корреспонденту МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ, 17 мая – РИА Новости. Участники Евровидения в этом году не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости представительница России певица Манижа.
"Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днем – санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. … Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием", - рассказала Манижа.
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"Но на расстоянии мы успели обмолвиться приветствиями со шведом, Tusse, они даже пели нашу песню "Русская женщина". Мы пересеклись на выходе с пресс-конференции, они как раз заходили в зал. И в этот момент вся его команда начала петь на русском языке!" - вспомнила Манижа.
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Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.
Читайте полный текст интервью Манижи >>>
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021ЕвровидениеРоссияРоттердам
 
 
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