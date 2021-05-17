https://ria.ru/20210517/evrovidenie-1732605519.html

Манижа сравнила Евровидение с санаторием

Манижа сравнила Евровидение с санаторием

Участники Евровидения в этом году не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией коронавируса, сообщила в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:01

2021-05-17T12:01

2021-05-17T12:07

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

евровидение

культура

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РОТТЕРДАМ, 17 мая – РИА Новости. Участники Евровидения в этом году не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости представительница России певица Манижа."Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днем – санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. … Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием", - рассказала Манижа.Кроме того, по словам певицы, участникам и делегациям из разных стран запрещено контактировать друг с другом."Но на расстоянии мы успели обмолвиться приветствиями со шведом, Tusse, они даже пели нашу песню "Русская женщина". Мы пересеклись на выходе с пресс-конференции, они как раз заходили в зал. И в этот момент вся его команда начала петь на русском языке!" - вспомнила Манижа.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.Читайте полный текст интервью Манижи >>>

https://ria.ru/20210517/manizha-1732602186.html

https://ria.ru/20210517/manizha-1732598807.html

россия

роттердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, евровидение, россия, роттердам