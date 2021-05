https://ria.ru/20210517/manizha-1732594121.html

Манижа: я выхожу на сцену не ради хейтеров

Сегодня на арене Ahoy в Роттердаме состоится первая костюмированная репетиция музыкального конкурса "Евровидение", участие в которой примет и представительница России Манижа. Накануне первого полуфинала певица рассказала РИА Новости о своих фаворитах, работе в условиях строжайших COVID-ограничений и планах на новый альбом к середине лета. Беседу вела Евгения Стогова.– Как вы оцениваете свои шансы на победу?– Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место – зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали.– Кого считаете своим главным конкурентом?– Нет конкурентов. В этом году очень талантливые ребята, каждый – индивидуальность. Я не могу это назвать даже конкурсом. Это праздник, на который все собирались два года. Все друг друга рады видеть, все находятся в каком-то добродушном состоянии. Мне даже сложно выбрать кого-то, кто не прошел бы в финал, в этом году очень много неординарных артистов.– Успели ли уже подружиться с кем-то из участников?– Нам нельзя контактировать друг с другом. Но на расстоянии мы успели обмолвиться приветствиями со шведом, Tusse, они даже пели нашу песню "Русская женщина". Мы пересеклись на выходе с пресс-конференции, они как раз заходили в зал. И в этот момент вся его команда начала петь на русском языке! Хорваты просто невероятно нас поддерживают. Они находятся в соседней комнате (в отеле – ред.), мы тоже, к сожалению, не пересекаемся. Но недавно они включили музыку, и одна из девушек начала петь "Русскую женщину"! С Литвой мы очень сдружились, у нас было даже совместное интервью с Вайдо (Валюкявичюс, вокалист группы The Roop, представляющей на Евровидении Литву – ред.). Он очень интересный персонаж – и с творческой стороны, и в принципе как человек. Мне очень нравится украинская группа Go-A с песней SHUM, Катя Павленко (солистка – ред.) очень крутая, она просто шаманка на сцене.– За исполнительницей из Молдовы Натальей Гордиенко, продюсером которой выступает Филипп Киркоров, следите? Как вам ее номер?– Не может быть сомнений, что они пройдут в финал и что займут хорошую позицию! Филипп Киркоров всегда очень ответственно, очень качественно подходит к делу. Не просто приводит артистов и ставит их на сцену. Он участвует в каждом действии, он душой болеет за Наталью. Да и она молодец, очень позитивный настрой держит.– Кто вас поддерживает из коллег по цеху?– Очень многие. Я всегда стесняюсь поименно называть, потому что боюсь, что кого-то забуду. Очень многие поддерживают, и это классно! Артисты разных жанров, не пересекающиеся между собой. Это не какая-то одна компания друзей. Даже люди, с которыми я никогда не виделась, писали добрые слова.– С участниками группы Little Big, которые должны были представлять Россию на Евровидении в прошлом году, общались? Может быть, ребята давали советы?– Советов не было, но да, Little Big с самого начала меня поддерживали. Еще до того, как прошел национальный отбор, они говорили, как было бы круто, если бы поехала Манижа. Когда была волна хейта, ребята одними из первых вступились за меня, опубликовали пост в соцсетях.– После волны критики в ваш адрес с какими мыслями вы будете выходить на сцену?– Я точно не выхожу на сцену ради хейтеров. Я выхожу на сцену с большим уважением и любовью к тем, кто меня поддерживает, к тем, кто в меня верит, к тем, в кого я верю. Поверьте, эти три минуты на сцене кажутся секундой. И каждая эта секунда индивидуальная и уникальная. Так что перед выходом я всегда говорю "спасибо" за то, что есть. И даже за этот хейт.– Были ли какие-то конфликты за кулисами конкурса?– Тут работают такие профессионалы, что кроме удовольствия ничего быть не может. Здесь все точно, здесь все четко, здесь каждый на своем месте.– Есть ли у вас какой-то особый ритуал перед выступлением? Может, какой-то талисман?– О ритуалах не рассказывают! Тогда они перестают быть ритуалами.– Кем вы сами вдохновляетесь в своем творчестве? Чью музыку предпочитаете?– Алла Борисовна Пугачева для меня является очень большим авторитетом и примером того, как можно и быть независимым человеком, и делать то, что любишь, и оставаться при этом услышанной и популярной, безумно популярной в хорошем смысле. А вообще я меломан, у меня разнообразные вкусы в музыке. Я слушаю все, в чем я нахожу правду, где меня не обманывают.– Многие обвиняют Евровидение в политизированности. Мол, страны распределяют баллы по принципу дружбы, а не творчества…– Я не похожа на политика. И я явно не тот человек, который может дать точную экспертизу, политический это конкурс или нет. У меня задачи здесь другие. Как проголосуют страны, я не знаю. Единственное, что я знаю, это то, как я буду стоять на сцене, что я буду делать, за что я буду отвечать. А отвечаю я за хорошее и качественное выступление.– Как вы в целом воспринимаете формат творческих конкурсов? Хотели бы принять участие в других подобных шоу?– Я ненавижу конкурсы! Но Евровидение – другое. Да, со стороны кажется, что это конкурс. Перед тем, как сюда поехать, я встречалась с некоторыми участниками прошлых лет. С Диной Гариповой мы пересеклись на мероприятии, с Ани Лорак, с Филиппом Киркоровым. И я спрашивала: "Вот как вы выдержали этот стресс?" На что мне ответили: "Ты просто должна приехать и насладиться этим отдыхом и праздником". То, как складываются голоса, политическое это событие или нет, должно быть все равно. Я думала, ну как так, это же соревнование. Но когда приехала, все поняла. Мы здесь уже вторую неделю находимся в атмосфере праздника. Пусть и в карантинном.– COVID-ограничения как-то сказываются на работе?– Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а наоборот, отдаешь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днем – санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. Год назад все думали, что никогда в жизни маски и перчатки не наденем. А сейчас вот носим, привыкли. Я даже рада, что так все складывается. Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием.– Если выиграете, что сделаете первым делом?– Мне кажется, я съем огромный бургер, выпью шампанское и буду танцевать!– Вопрос на рассуждение: кем вы видите себя, скажем, через 10 лет? – Счастливым человеком! – Останетесь в музыке?– Если меня музыка будет делать счастливой – да. Если нет, то нет.– С планами после конкурса уже определились?– Будет много клипов, наконец выйдет альбом. Я думаю, в первых месяцах после Евровидения, может быть, в июле, постараемся выпустить. Мне очень много вдохновения дает эта ситуация. И я точно знаю, что это вдохновение породит еще немало песен.

