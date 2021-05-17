https://ria.ru/20210517/estoniya-1732715767.html

В Эстонии британские солдаты подрались с местными жителями

В Эстонии британские солдаты подрались с местными жителями

Британские солдаты подрались с местными жителями в эстонском городке Тапа, сообщило в понедельник региональное издание Virumaa Teataja. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:51

2021-05-17T20:51

2021-05-17T20:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Британские солдаты подрались с местными жителями в эстонском городке Тапа, сообщило в понедельник региональное издание Virumaa Teataja.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал изданию, что вечером 15 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что в заведении быстрого питания в Тапа вспыхнула драка между двумя компаниями, в одну из которых входили британские солдаты."По предварительным данным, между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местными мужчинами возникло недопонимание. Теперь известно, что солдаты разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением",- сказал Virumaa Teataja Лемпу.Представитель батальона НАТО подтвердил, что инцидент действительно произошел в Тапа, и в нем также участвовали британские военнослужащие. "Инцидент расследуется, и сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло", - прокомментировал ситуацию Virumaa Teataja представитель союзников.

https://ria.ru/20180427/1519579839.html

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нато, дания, эстония, латвия, в мире