В Евросоюзе прокомментировали обострение ближневосточного конфликта
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС в урегулировании ближневосточного конфликта полагается на дипломатические усилия, какие-либо санкции не обсуждаются, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Санкции Евросоюза – это инструмент. Мы в урегулировании ближневосточного конфликта полагаемся на дипломатические усилия, главное сейчас - остановить насилие, разговора о каких-либо санкциях сейчас нет", - сказал он.
Европейский союз подчеркивает, что СМИ должны иметь возможность свободно и в безопасности работать над освещением обострения палестино-израильского кризиса, и выражает озабоченность в связи с разрушением их офисов в Газе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано.
"СМИ должны иметь возможность работать независимо и в безопасности, особенно это важно в условиях конфликтов. В этом контексте могу сказать, что разрушение офисов вызывает беспокойство", - сказал он.
В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.