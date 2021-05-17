https://ria.ru/20210517/es-1732627183.html

В Евросоюзе прокомментировали обострение ближневосточного конфликта

В Евросоюзе прокомментировали обострение ближневосточного конфликта

ЕС в урегулировании ближневосточного конфликта полагается на дипломатические усилия, какие-либо санкции не обсуждаются, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:40

2021-05-17T13:40

2021-05-17T13:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

брюссель

евросоюз

хамас

палестина

израиль

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС в урегулировании ближневосточного конфликта полагается на дипломатические усилия, какие-либо санкции не обсуждаются, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Европейский союз подчеркивает, что СМИ должны иметь возможность свободно и в безопасности работать над освещением обострения палестино-израильского кризиса, и выражает озабоченность в связи с разрушением их офисов в Газе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано."СМИ должны иметь возможность работать независимо и в безопасности, особенно это важно в условиях конфликтов. В этом контексте могу сказать, что разрушение офисов вызывает беспокойство", - сказал он.В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/palestina-1732604921.html

брюссель

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, брюссель, евросоюз, хамас, палестина, израиль, в мире