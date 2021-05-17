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В Евросоюзе прокомментировали обострение ближневосточного конфликта
В Евросоюзе прокомментировали обострение ближневосточного конфликта
ЕС в урегулировании ближневосточного конфликта полагается на дипломатические усилия, какие-либо санкции не обсуждаются, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:40
2021-05-17T13:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
брюссель
евросоюз
хамас
палестина
израиль
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС в урегулировании ближневосточного конфликта полагается на дипломатические усилия, какие-либо санкции не обсуждаются, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Европейский союз подчеркивает, что СМИ должны иметь возможность свободно и в безопасности работать над освещением обострения палестино-израильского кризиса, и выражает озабоченность в связи с разрушением их офисов в Газе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано."СМИ должны иметь возможность работать независимо и в безопасности, особенно это важно в условиях конфликтов. В этом контексте могу сказать, что разрушение офисов вызывает беспокойство", - сказал он.В субботу израильские ВВС нанесли удар по 15-этажному зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, объяснив удар тем, что в здании находился разведывательный штаб движения ХАМАС, использовавший работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. В этом здании также находились квартиры и офисы различных компаний.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, брюссель, евросоюз, хамас, палестина, израиль, в мире

В Евросоюзе прокомментировали обострение ближневосточного конфликта

13:40 17.05.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС в урегулировании ближневосточного конфликта полагается на дипломатические усилия, какие-либо санкции не обсуждаются, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Санкции Евросоюза – это инструмент. Мы в урегулировании ближневосточного конфликта полагаемся на дипломатические усилия, главное сейчас - остановить насилие, разговора о каких-либо санкциях сейчас нет", - сказал он.
Европейский союз подчеркивает, что СМИ должны иметь возможность свободно и в безопасности работать над освещением обострения палестино-израильского кризиса, и выражает озабоченность в связи с разрушением их офисов в Газе, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано.
"СМИ должны иметь возможность работать независимо и в безопасности, особенно это важно в условиях конфликтов. В этом контексте могу сказать, что разрушение офисов вызывает беспокойство", - сказал он.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБрюссельЕвросоюзХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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