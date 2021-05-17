https://ria.ru/20210517/eksport-1732654537.html

Оренбургскому Центру поддержки экспорта выделили 75 миллионов рублей

Оренбургскому Центру поддержки экспорта выделили 75 миллионов рублей

Порядка 75 миллионов рублей получат предприниматели малого и среднего бизнеса Оренбургской области для развития экспорта, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:44

2021-05-17T15:44

2021-05-17T15:44

оренбургская область

оренбургская область

экономика

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ОРЕНБУРГ – 17 мая- РИА Новости. Порядка 75 миллионов рублей получат предприниматели малого и среднего бизнеса Оренбургской области для развития экспорта, сообщает пресс-служба областного правительства. "Порядка 75 миллионов рублей, из которых 72,2 миллиона – средства федеральной субсидии, выделены для обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке",- сообщает пресс-служба.Средства будут выделены единому получателю субсидии – АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области". Далее он будет распределять их оренбургским товаропроизводителям. При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Оренбуржья наладили поставки в 21 страну мира. Основу экспорта составила продукция пищевого производства, сельского хозяйства, товаров промышленного назначения. Значительная часть внешних поставок приходилась на продукты питания. В топ-3 стран-партнеров по итогам прошлогогода вошли Вьетнам, Дания и Китай. В числе конкретных примеров - завод бурового оборудования, который поставлял установки в Эстонию. Компания "Андреевское подворье" вышла на рынок Китая с поставками уксуса, мармелада и макаронных изделий, Тюльганский электромеханический завод поставляет свою продукцию в Грузию и Молдавию, а селекционно-гибридный центр "Вишневский" экспортирует свинину и другую мясную продукцию во Вьетнам.

https://ria.ru/20210429/orenburzhe-1730447861.html

оренбургская область

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оренбургская область, экономика