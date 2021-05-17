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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210517/eksport-1732625185.html
Экспорт товаров АПК из РФ в Китай вырос в I квартале на 9,5%, до $1 млрд
Экспорт товаров АПК из РФ в Китай вырос в I квартале на 9,5%, до $1 млрд
Россия только за первые три месяца 2021 года экспортировала в Китай агропромышленные товары на сумму 1 миллиард долларов, что 9,5% выше аналогичного периода... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:34
2021-05-17T13:34
россия-китай: главное
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 17 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия только за первые три месяца 2021 года экспортировала в Китай агропромышленные товары на сумму 1 миллиард долларов, что 9,5% выше аналогичного периода прошлого года.По данным портала "Экспортеры России", в первом квартале объем товаров составил 1,8 миллиона тонн – на 57% выше, чем годом ранее. Общая цена поставок увеличилась на 9,5% до 1,09 миллиарда долларов.Самый заметный рост был зафиксирован в экспорте соевых бобов: их отгрузки выросли в 4,4 раза и составили более 1 миллиона тонн, в денежном выражении выросли в 4,9 раза до 357 миллионов долларов.Также на 75% выросли закупки ракообразных. Экспортная выручка составила 97 миллионов долларов – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.По оценке экспертов, в ближайшее время положительные тенденции экспорта сохранятся. Потенциал поставок продукции АПК до 2030 года оценивается в 7-7,6 миллиарда долларов. Наиболее перспективными могут стать мороженая рыба, ракообразные, соевые бобы, подсолнечное масло, рапсовое и соевое масло, мясо птицы, шоколадные кондитерские изделия и молочная продукция.
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/marsokhod-1732418166.html
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россия, китай, экономика

Экспорт товаров АПК из РФ в Китай вырос в I квартале на 9,5%, до $1 млрд

13:34 17.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 17 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия только за первые три месяца 2021 года экспортировала в Китай агропромышленные товары на сумму 1 миллиард долларов, что 9,5% выше аналогичного периода прошлого года.
По данным портала "Экспортеры России", в первом квартале объем товаров составил 1,8 миллиона тонн – на 57% выше, чем годом ранее. Общая цена поставок увеличилась на 9,5% до 1,09 миллиарда долларов.
Самый заметный рост был зафиксирован в экспорте соевых бобов: их отгрузки выросли в 4,4 раза и составили более 1 миллиона тонн, в денежном выражении выросли в 4,9 раза до 357 миллионов долларов.
Также на 75% выросли закупки ракообразных. Экспортная выручка составила 97 миллионов долларов – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.
По оценке экспертов, в ближайшее время положительные тенденции экспорта сохранятся. Потенциал поставок продукции АПК до 2030 года оценивается в 7-7,6 миллиарда долларов. Наиболее перспективными могут стать мороженая рыба, ракообразные, соевые бобы, подсолнечное масло, рапсовое и соевое масло, мясо птицы, шоколадные кондитерские изделия и молочная продукция.
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