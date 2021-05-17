https://ria.ru/20210517/dtp-1732658565.html

В Подмосковье автобус столкнулся с грейдером, пострадали три человека

В Подмосковье автобус столкнулся с грейдером, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате столкновения машины для выравнивания грунта и рейсового автобуса на юго-востоке Московской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:05

2021-05-17T16:05

2021-05-17T16:05

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения машины для выравнивания грунта и рейсового автобуса на юго-востоке Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Информации о травмах водителя грейдера в полицию не поступало.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия