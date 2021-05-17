https://ria.ru/20210517/dtp-1732658565.html
В Подмосковье автобус столкнулся с грейдером, пострадали три человека
В Подмосковье автобус столкнулся с грейдером, пострадали три человека
Три человека пострадали в результате столкновения машины для выравнивания грунта и рейсового автобуса на юго-востоке Московской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:05
2021-05-17T16:05
2021-05-17T16:05
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6b527cf2320434617357ef6f8d7a9bc9.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения машины для выравнивания грунта и рейсового автобуса на юго-востоке Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Информации о травмах водителя грейдера в полицию не поступало.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a71eb83ae11a176f1f9e5b39bfc354e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия