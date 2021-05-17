В Оренбуржье подросток устроил смертельное ДТП, катая друзей
11:59 17.05.2021 (обновлено: 16:15 17.05.2021)
УФА, 17 мая – РИА Новости. Подросток за рулем отечественного автомобиля, катая двух друзей, устроил аварию в Оренбургской области, в результате один несовершеннолетний погиб, а сам водитель и второй пассажир получили травмы, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным ведомства, опрокидывание автомобиля "Лада Гранта" произошло в ночь на понедельник на десятом километре автодороги Каргала-Архангеловка на территории Оренбургского района. За рулем машины был 14-летний мальчик.
"В результате ДТП 12-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и 15-летний пассажир автомобиля с различными травмами тела были госпитализированы в больницы Оренбурга", - говорится в сообщении областной полиции.
Проверкой причин и обстоятельств происшествия занимаются полицейские и следователи СУСК РФ по Оренбургской области.
"В настоящее время следователями проводятся процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств происшествия", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Как отмечает прокуратура Оренбургской области, по предварительным данным, автомобиль "Лада Гранта" под управлением 14-летнего подростка съехал в кювет и несколько раз перевернулся, в результате находившиеся в салоне водитель и его 15-летняя пассажирка получили тяжкие телесные повреждения, они находятся в реанимации, а 13-летний брат пострадавшей девушки скончался на месте. "По имеющейся версии, автомобиль был угнан у отца-таксиста", - отметили в ведомстве.
По поручению областного прокурора Руслана Медведева организована проверка. "Прокуратуре предстоит дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучить условия, в которых проживал и воспитывался несовершеннолетний правонарушитель, сделать выводы об эффективности и достаточности проводимой с подростками профилактической работы", - говорится в сообщении надзорного органа.