https://ria.ru/20210517/dtp-1732605119.html

В Оренбуржье подросток устроил смертельное ДТП, катая друзей

В Оренбуржье подросток устроил смертельное ДТП, катая друзей

Подросток за рулем отечественного автомобиля, катая двух друзей, устроил аварию в Оренбургской области, в результате один несовершеннолетний погиб, а сам... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:59

2021-05-17T11:59

2021-05-17T16:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургский район

оренбургская область

происшествия

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УФА, 17 мая – РИА Новости. Подросток за рулем отечественного автомобиля, катая двух друзей, устроил аварию в Оренбургской области, в результате один несовершеннолетний погиб, а сам водитель и второй пассажир получили травмы, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.По данным ведомства, опрокидывание автомобиля "Лада Гранта" произошло в ночь на понедельник на десятом километре автодороги Каргала-Архангеловка на территории Оренбургского района. За рулем машины был 14-летний мальчик.Проверкой причин и обстоятельств происшествия занимаются полицейские и следователи СУСК РФ по Оренбургской области.Как отмечает прокуратура Оренбургской области, по предварительным данным, автомобиль "Лада Гранта" под управлением 14-летнего подростка съехал в кювет и несколько раз перевернулся, в результате находившиеся в салоне водитель и его 15-летняя пассажирка получили тяжкие телесные повреждения, они находятся в реанимации, а 13-летний брат пострадавшей девушки скончался на месте. "По имеющейся версии, автомобиль был угнан у отца-таксиста", - отметили в ведомстве.По поручению областного прокурора Руслана Медведева организована проверка. "Прокуратуре предстоит дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучить условия, в которых проживал и воспитывался несовершеннолетний правонарушитель, сделать выводы об эффективности и достаточности проводимой с подростками профилактической работы", - говорится в сообщении надзорного органа.

https://ria.ru/20210503/rebenok-1731013545.html

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оренбургский район

оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургский район, оренбургская область, происшествия