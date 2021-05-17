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Комитет Госдумы поддержал денонсацию Договора по открытому небу
Комитет Госдумы поддержал денонсацию Договора по открытому небу
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу, заявил первый заместитель председателя комитета Андрей Красов. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:57
2021-05-17T17:07
россия
андрей красов
константин косачев
владимир путин
европа
сша
договор по открытому небу
госдума рф
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу, заявил первый заместитель председателя комитета Андрей Красов."Да, (комитет – ред.) поддержал", - сказал РИА Новости Красов.По его словам, когда США открыто выходят из Договора по открытому небу, Россия должна приостановить взятые на себя обязательства."Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства, но, если противоположные стороны, в данном случае Соединенные Штаты Америки, слагают с себя полномочия, мы не выходим из действия этого договора, но временно пока прекращаем работу по нему", - пояснил депутат.Также он подчеркнул, что комитет по обороне является соисполнителем по этому законопроекту, поэтому заключение было отправлено в профильный комитет по международным делам.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
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россия, андрей красов, константин косачев, владимир путин, европа, сша, договор по открытому небу, госдума рф, политика

Комитет Госдумы поддержал денонсацию Договора по открытому небу

16:57 17.05.2021 (обновлено: 17:07 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу, заявил первый заместитель председателя комитета Андрей Красов.
"Да, (комитет – ред.) поддержал", - сказал РИА Новости Красов.
По его словам, когда США открыто выходят из Договора по открытому небу, Россия должна приостановить взятые на себя обязательства.
"Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства, но, если противоположные стороны, в данном случае Соединенные Штаты Америки, слагают с себя полномочия, мы не выходим из действия этого договора, но временно пока прекращаем работу по нему", - пояснил депутат.
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Также он подчеркнул, что комитет по обороне является соисполнителем по этому законопроекту, поэтому заключение было отправлено в профильный комитет по международным делам.
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияАндрей КрасовКонстантин КосачевВладимир ПутинЕвропаСШАДоговор по открытому небуГосдума РФПолитика
 
 
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