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Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей
Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей
В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T09:21
2021-05-17T10:46
марк гойхман
teletrade
экономика
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.По его словам, во второй половине прошлого года Россия оказалась в точке цикла, которая предполагает ускорение темпов роста цен на сырьевые активы, ВВП и уровня благосостояния.Вместе с тем эксперт призвал не ждать удвоения ВВП за семь лет, так как национальная валюта редко восстанавливается полностью, а сам процесс идет медленнее, чем падение.Что касается евро, то, по его словам, курс рубля на ближайшие несколько лет может стабилизироваться в диапазоне пяти-десяти процентов.В начале сегодняшних торгов рубль слабо колеблется к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть: американская валюта дорожала на пять копеек, до 74,06 рубля, европейская — дешевела на две копейки, до 89,85 рубля.
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марк гойхман, teletrade, экономика

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

09:21 17.05.2021 (обновлено: 10:46 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
По его словам, во второй половине прошлого года Россия оказалась в точке цикла, которая предполагает ускорение темпов роста цен на сырьевые активы, ВВП и уровня благосостояния.

"Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда курс рубля к доллару забирался выше 80, то откат способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы", — пояснил Купцикевич.

Вместе с тем эксперт призвал не ждать удвоения ВВП за семь лет, так как национальная валюта редко восстанавливается полностью, а сам процесс идет медленнее, чем падение.
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Что касается евро, то, по его словам, курс рубля на ближайшие несколько лет может стабилизироваться в диапазоне пяти-десяти процентов.

"В нашем случае это диапазон 85-95 за евро", — сказал Купцикевич.

В начале сегодняшних торгов рубль слабо колеблется к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть: американская валюта дорожала на пять копеек, до 74,06 рубля, европейская — дешевела на две копейки, до 89,85 рубля.
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