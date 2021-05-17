https://ria.ru/20210517/dollar-1732580000.html

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:21

2021-05-17T09:21

2021-05-17T10:46

марк гойхман

teletrade

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.По его словам, во второй половине прошлого года Россия оказалась в точке цикла, которая предполагает ускорение темпов роста цен на сырьевые активы, ВВП и уровня благосостояния.Вместе с тем эксперт призвал не ждать удвоения ВВП за семь лет, так как национальная валюта редко восстанавливается полностью, а сам процесс идет медленнее, чем падение.Что касается евро, то, по его словам, курс рубля на ближайшие несколько лет может стабилизироваться в диапазоне пяти-десяти процентов.В начале сегодняшних торгов рубль слабо колеблется к доллару и евро на фоне незначительного роста цен на нефть: американская валюта дорожала на пять копеек, до 74,06 рубля, европейская — дешевела на две копейки, до 89,85 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/dollar-1732574131.html

https://ria.ru/20210515/dollar-1732404520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк гойхман, teletrade, экономика