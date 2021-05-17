https://ria.ru/20210517/detskiy_lager-1732597632.html
"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь
"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь
Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает, что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь?
2021-05-17T11:30
2021-05-17T11:30
2021-05-17T14:18
социальный навигатор
детские вопросы
страхи/ошибки
психолог
подкаст
детский отдых
психология
отдых
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"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь
Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь
Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь?
audio/mpeg
О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко. 01:45 Зачем вообще ребенку лагерь?03:50 Чего боятся родители, которые отправляют детей в лагерь? 08:05 Чего мы на самом деле боимся, думая о детском лагере? Как справиться с этим страхом?10:20 Как родители могут отравить отдых ребенка15:20 Как постепенно приучать ребёнка к лагерям16:40 Что делать, если ребенок просит его забрать18:10 Отправляя ребенка на отдых вы выбираете за какую команду будете играть – организаторов или ребенка21:20 Что сказать ребенку, чтобы его успокоить?26:10 Когда лучше забрать ребенка30:30 Боязнь дурного влияния других детейЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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социальный навигатор, детские вопросы, аудио, психолог, подкаст, детский отдых, психология, отдых, общество
"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь
11:30 17.05.2021 (обновлено: 14:18 17.05.2021)
Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает, что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь?
О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко.
01:45 Зачем вообще ребенку лагерь?
03:50 Чего боятся родители, которые отправляют детей в лагерь?
08:05 Чего мы на самом деле боимся, думая о детском лагере? Как справиться с этим страхом?
10:20 Как родители могут отравить отдых ребенка
15:20 Как постепенно приучать ребёнка к лагерям
16:40 Что делать, если ребенок просит его забрать
18:10 Отправляя ребенка на отдых вы выбираете за какую команду будете играть – организаторов или ребенка
21:20 Что сказать ребенку, чтобы его успокоить?
26:10 Когда лучше забрать ребенка
30:30 Боязнь дурного влияния других детей
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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