https://ria.ru/20210517/detskiy_lager-1732597632.html

"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает, что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь?

2021-05-17T11:30

2021-05-17T11:30

2021-05-17T14:18

социальный навигатор

детские вопросы

страхи/ошибки

психолог

подкаст

детский отдых

психология

отдых

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"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает что и сами дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере, но звонит и просит его забрать. Как понять какие страхи ложные, а в каких действительно есть опасность? Как в первый раз отправить ребенка одного в лагерь? audio/mpeg

О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко. 01:45 Зачем вообще ребенку лагерь?03:50 Чего боятся родители, которые отправляют детей в лагерь? 08:05 Чего мы на самом деле боимся, думая о детском лагере? Как справиться с этим страхом?10:20 Как родители могут отравить отдых ребенка15:20 Как постепенно приучать ребёнка к лагерям16:40 Что делать, если ребенок просит его забрать18:10 Отправляя ребенка на отдых вы выбираете за какую команду будете играть – организаторов или ребенка21:20 Что сказать ребенку, чтобы его успокоить?26:10 Когда лучше забрать ребенка30:30 Боязнь дурного влияния других детейЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, аудио, психолог, подкаст, детский отдых, психология, отдых, общество