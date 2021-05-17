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Число погибших от израильских ударов палестинцев выросло до 220
Число погибших от израильских ударов палестинцев выросло до 220
Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа и агрессии на Западном берегу реки Иордан, возросло до 220, сообщает министерство... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:52
2021-05-17T14:52
2021-05-17T15:08
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
западный берег реки иордан
сектор газа
палестинская национальная администрация
палестина
восточный иерусалим
израиль
безопасность
в мире
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РАМАЛЛА, 17 мая – РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа и агрессии на Западном берегу реки Иордан, возросло до 220, сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.Согласно статистике, 198 палестинцев погибли в секторе Газа в результате авиаударов израильских ВВС.Число раненых составило 6039 человек. "Из них 3728 пострадали на Западном берегу, 1300 - в секторе Газа, 1011 - в Иерусалиме", - сообщает ведомство.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
западный берег реки иордан
сектор газа
палестина
восточный иерусалим
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, сектор газа, палестинская национальная администрация, палестина, восточный иерусалим, израиль, безопасность, в мире