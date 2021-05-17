https://ria.ru/20210517/chekhiya-1732666865.html

Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным

Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным

Разбирательство вокруг взрывов в чешской Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:38

2021-05-17T16:38

2021-05-17T17:46

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Разбирательство вокруг взрывов в чешской Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что Прага и Вашингтон проявили "крайне недружественный подход" к Москве, выдвигая бездоказательные и голословные обвинения во всех "смертных грехах"."Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы: путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии", — сказал министр.Лавров подчеркнул, что Праге сначала нужно было разбираться "у себя с такими вещами", прежде чем высылать дипломатов, обвиняя их в действиях, по которым следствие еще не завершено.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения абсурдными, голословными и надуманными. В Кремле отметили, что заявления чешских властей нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. Там также указали на то, что обвинения — часть широкомасштабной кампании Запада против России.В МИД Чехии потребовали от Москвы вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.В пятницу правительство России утвердило перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия.Ранее Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень могут со временем пересмотреть.

https://ria.ru/20210507/chekhiya-1731429276.html

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1731827020.html

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мид чехии, чехия, россия, сергей лавров, москва, сша, в мире