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Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным
Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным
Разбирательство вокруг взрывов в чешской Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:38
2021-05-17T17:46
мид чехии
чехия
россия
сергей лавров
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Разбирательство вокруг взрывов в чешской Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что Прага и Вашингтон проявили "крайне недружественный подход" к Москве, выдвигая бездоказательные и голословные обвинения во всех "смертных грехах"."Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы: путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии", — сказал министр.Лавров подчеркнул, что Праге сначала нужно было разбираться "у себя с такими вещами", прежде чем высылать дипломатов, обвиняя их в действиях, по которым следствие еще не завершено.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и назвала обвинения абсурдными, голословными и надуманными. В Кремле отметили, что заявления чешских властей нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. Там также указали на то, что обвинения — часть широкомасштабной кампании Запада против России.В МИД Чехии потребовали от Москвы вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.В пятницу правительство России утвердило перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия.Ранее Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень могут со временем пересмотреть.
https://ria.ru/20210507/chekhiya-1731429276.html
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мид чехии, чехия, россия, сергей лавров, москва, сша, в мире

Лавров назвал расследование взрывов во Врбетице позорным

16:38 17.05.2021 (обновлено: 17:46 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Pool
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Разбирательство вокруг взрывов в чешской Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что Прага и Вашингтон проявили "крайне недружественный подход" к Москве, выдвигая бездоказательные и голословные обвинения во всех "смертных грехах".
"Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы: путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии", — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что Праге сначала нужно было разбираться "у себя с такими вещами", прежде чем высылать дипломатов, обвиняя их в действиях, по которым следствие еще не завершено.
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В МИД Чехии потребовали от Москвы вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
В пятницу правительство России утвердило перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия.
Ранее Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень могут со временем пересмотреть.
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